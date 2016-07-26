Newslab.ru и КрасГМУ определили победителя совместного квиза

Интернет-газета Newslab.ru совместно с Красноярским государственным медицинским университетом им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого определили победителя квиза о медицине.
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Читателям было предложено ответить на 8 вопросов о медицине, начиная с истории ее возникновения и до наших дней; несколько вопросов были посвящены КрасГМУ, который в этом году отмечает свое 75-летие.
Для участия требовалось поделиться результатом квиза во «Вконтакте». Случайным образом был разыгран приз — экскурсия в музей под куполом медицинского университета. Победителем стала Мария Зверева.
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