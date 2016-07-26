Ревнивый таймырский охотник проведет 11 лет в колонии за жестокое убийство соперника

Устроивший стрельбу в таймырском поселке охотник отправится в колонию.

Как рассказали в краевой прокуратуре, 5 ноября прошлого года в одном из поселков на Таймыре 45-летний охотник, решив отомстить соседу, к которому ушла его жена, устроил стрельбу из карабина. Рано утром мужчина прошелся по поселку, заметил около дома своего соперника следы женской обуви и вернулся к себе домой за оружием. После этого он произвел несколько выстрелов в сторону дома.

«В результате выстрелов профессиональный охотник причинил хозяину дома телесное повреждение в виде огнестрельного слепого пулевого ранения брюшной полости, а также создал реальную угрозу жизни и здоровью своей супруги, которая находилась в доме. Раненый потерпевший умер на борту санитарной авиации во время транспортировки в лечебное учреждение», — пояснили в прокуратуре.

После этого мужчина еще несколько раз выстрелил в оконный проем квартиры. Прокурор требовал назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы, но суд отправил его в заключение лишь на 11 лет. Он проведет их в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу, у сторон есть 10 дней для его обжалования.