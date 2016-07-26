Академик РАН раскритиковал попытки государства «уйти из геологии»

Председатель Научного совета РАН по геологии и разработке месторождений нефти, газа и угля Алексей Конторович призвал власть подготовить к освоению перспективные нефтегазовые районы Западной и Восточной Сибири. При этом планы государства к 2020 году «уйти из геологии» эксперт назвал «ошибкой».

Согласно докладу академика, прозвучавшему в рамках пленарного заседания VIII Сибирского энергетического форума в Красноярске, в недалекой перспективе Красноярский край может оказаться в числе ведущих регионов-нефтедобытчиков. Из добытых в 2016 году 50,2 млн тонн сибирской нефти 22,4 млн тонн приходятся на регион, а в целом по стране каждая 10 тонна нефти добывается в Красноярском крае. Также ресурсы и запасы позволяют Восточной Сибири вырваться в лидеры по добыче газа.

«Задача государства — подготовить районы к освоению. Если мы хотим, чтобы нефтегазовая отрасль работала до конца XXI века, нужно думать о сырьевой базе ежедневно», — уточнил Конторович.

Также эксперт заявил о необходимости пересмотреть отношение в области добычи ресурсов, чтобы поднять экономику страны на новый уровень. Главными направлениями наращивания запасов и добычи нефти в Красноярском крае являются Ванкорско-Сузунская и Байкало-Пайяхская зоны газонефтенакопления.

«Нам нужно торговать не нефтью, а продуктами нефтепереработки, не докупать полимеры на Западе, а производить их у себя. Все мощности для этого у Сибири имеются, как у Западной, так и у Восточной», — оценил потенциал территории ученый и добавил, что при должном подходе через 10-15 лет по массе начальных извлекаемых ресурсов нефти и газа Сибирская платформа выйдет на второе место в России.

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При этом источники, из которых академику РАН стало известно о сворачивании планов государства по освоению сибирских территорий, Алексей Конторович в докладе не упомянул.

Алексей Конторович — российский учёный, специалист в области геологии и геохимии нефти и газа. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

Ему принадлежат фундаментальные работы в области зональности и эволюции нефтегазообразования и оценки нефтегазогенерационного потенциала осадочных бассейнов Сибири. При его участии в 1970–1980-х были разработаны комплексные программы развития геологоразведочных работ в Восточной и Западной Сибири, Якутии.