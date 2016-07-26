Начальница в колонии 3 года брала взятки с бизнесменов

В Красноярском крае задержали бывшую сотрудницу исправительной колонии за получение крупной взятки. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

43-летняя женщина являлась начальником одного из отделов исправительной колонии, расположенной в Богучанском районе Красноярского края. Заключенные в этой колонии занимаются заготовкой и переработкой древесины. Как уточнили в Следственном комитете, с мая 2015 года по апрель 2017 года женщина получала от бизнесменов взятки, чтобы заключенные вовремя отгружали им лесопродукцию.

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В 2015 году экс-начальница требовала 5 тысяч рублей за отгрузку одного вагона, в 2016 и 2017 году ее расценки выросли: женщина брала по 10 тысяч рублей за вагон. Общая сумма взяток, полученных от предпринимателей, составила 645 тысяч рублей.

Злоумышленницу задержали, следователи завели на нее уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.