Учения ФСБ и новинки кино: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в четверг, 23 ноября.

В четверг в городе все ещё будет тепло: синоптики обещают стабильные −4°C. Однако снегопад, из-за которого накануне красноярцы стояли в пробках, усилится: снег будет идти весь день. Возможно, стоит выезжать заранее.

А ещё в городе начались учения — ФСБ и полиция будут тренироваться ловить террористов в Красноярске и его окрестностях. Не пугайтесь, если увидите на улицах города много людей в форме и спецтехнику. Учения продлятся до среды, 29 ноября, силовики просят отнестись с пониманием.

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Сегодня в городских кинотеатрах выйдут в прокат новинки. Мультик «Тайна Коко» расскажет о мексиканском мальчике, который мечтает стать музыкантом вопреки запретам семьи, и поэтому отправляется в загробный мир. Также на экраны выйдет комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и триллер о студентах-медиках «Коматозники». А ещё «Снеговик»: детектив, фильм ужасов и драма.

Расписание всех сеансов есть в нашей афише, там же можно узнать о культурных событиях в городе.