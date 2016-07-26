Против главврача красноярской поликлиники возбуждено уголовное дело

В Красноярске главного врача поликлиники № 7 (Бограда, 93) подозревают в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Поликлиника обслуживает почти 80 тысяч человек прикрепленного населения.

Уголовное дело против медика возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По предварительной версии следствия, главврач незаконно трудоустроил в поликлинику своего сына. За 4,5 года — с января 2012 года по май 2016 года — он получил за него в качестве зарплаты более 348 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Следователи не называют имя подозреваемого, но на сайте поликлиники главврачом указан Николай Чащин.

Это родной брат бывшего спикера Красноярского Горсовета, а ныне депутата Законодательного Собрания края Владимира Чащина.

Николай Чащин работает врачом более 30 лет, поликлинику №7 возглавляет с 2004 года. Интересно, что в 2002 году он выставлял свою кандидатуру на пост губернатора Красноярского края.