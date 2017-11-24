Красноярцев ждут теплые выходные перед серьезным похолоданием

В предстоящий уик-энд в Красноярске изменится погода: на один день в городе установится плюсовая температура, но уже в воскресенье она сменится морозом.

В пятницу днем уличные градусники будут показывать до −4 °C. В ночь на субботу ожидается до −7 °C, а днем в первый выходной синоптики обещают +2 °C. Ветер завтра будет дуть с юго-запада, осадков в прогнозе нет.

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Ночь на воскресенье тоже будет теплой, но в течение дня температура постепенно понизится: с −7 °C утром до −12 °C к вечеру. Во второй выходной ветер будет дуть с запада со скоростью до 5 м/с, пройдет снег.

В начале следующей рабочей недели ударят морозы: в ночь на понедельник Гидрометцентр обещает уже −23 °C, другие синоптики — до −17 °C. Согласно предварительным данным, остальные дни последней недели ноября также будут морозными.