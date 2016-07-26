Красноярский ученый дал прогноз на грядущую зиму

Доцент кафедры географии Института экологии и географии Сибирского федерального университета Алексей Кожуховский прокомментировал новости информагентств о скором наступлении ледникового периода на Земле.

Так, ученые Британского университета Нортумбрии считают, что скоро на Земле наступит малый ледниковый период. Прогнозируется, что зима 2017-2018 года будет самой холодной за последние 100 лет. Изменение климата ученые связывают с изменением количества пятен на Солнце — поскольку сейчас их количество существенно сократилось, то, по мнению ученых, европейцев ждет довольно резкое и существенное похолодание уже в ноябре 2017 года. Однако красноярский ученый уверен, что чего-то внезапного на планете Земля и в географической оболочке никогда не происходит, поэтому из-за пятен на Солнце невозможно четко установить возникновение резкого похолодания.

Однако он полагает, что предстоящая зима в Сибири будет холоднее, чем прошлая.

«Объективных поводов предполагать самую холодную зиму за 100 лет нет. И даже столь раннее похолодание и снег в Красноярске сменялись небольшими периодами потепления. Судя по ряду данных и последним наблюдениям, скорее всего, предстоящая зима будет чуть холоднее, чем прошлая и менее снежной. Малого ледникового периода ожидать точно не стоит. Несмотря на мнения части жителей о суровости последних зим, отмечу, в Красноярске последние 3 года зимы были относительно теплые, в среднем морозы стоят всего недели две — это связано с барической ложбиной, вытянутой областью относительно низкого атмосферного давления, в некоторых случаях связанного с атмосферными фронтами», — заключил Кожуховский.

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