Снегопад поставил Красноярск в 9-балльные пробки

Утром 24 ноября заснеженный Красноярск встал в 9-балльных пробках. Не прекращающийся на протяжении трех дней снег спровоцировал в пятницу утром дорожный коллапс на дорогах города. К 9 часам утра сервис «Яндекс.Пробки» фиксировал заторы практически на всех главных улицах краевой столицы.

Хуже всего ситуация складывалась на улицах Авиаторов, 9 Мая, Вейнбаума и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», также заторы наблюдаются на улице Шахтеров, 2-ой Брянской, Копылова и других. Водители сообщают и об авариях, но в ГИБДД не удалось получить комментарий о дорожной ситуации.

Со слов некоторых автомобилистов, они хоть и выехали на работу заранее, но все равно попали пробки.

Нелегко сегодня утром пришлось и пешеходам. Если проезжую часть практически везде почистили, то тротуары даже в центре города оставляли желать лучшего. В 8 часов утра они были полностью заметены снегом, как и остановки общественного транспорта: чтобы зайти в автобус и выйти из него, пешеходам предстояло сначала увязнуть в сугробе из снега и грязи.