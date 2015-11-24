Красноярску предсказали новые пробки в пятницу вечером

Аналитики Яндекса изучили дорожную ситуацию в Красноярска с 20 по 24 ноября и спрогнозировали новые заторы.

По данным сервиса, сегодня утром максимальная загруженность дорог в столице края составила 9 баллов из 10 возможных. Это на 1 балл ниже, чем вчера утром, и на 3 балла больше, чем обычно. Крупнейшей утренней пробкой сегодня стал затор на улицах 9 Мая и Караульной улице — от Комсомольского проспекта до 2-й Брянской. К 11:20 он достиг 5,4 км и продолжал расти.

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Утром и днем в четверг пробки были 8 баллов, вечером они достигли 9 баллов. Средняя дневная загруженность составила 7 баллов, что все равно на 3 балла больше, чем обычно. Во вторник в утренний и вечерний час пик, а также в среду утром пробки были 8 баллов. В среду вечером они составили 7 баллов. В понедельник уровень заторов был ниже: 6 баллов утром и 7 баллов вечером.

Сегодня вечером специалисты не исключают ухудшения ситуации.

«Яндекс.Погода прогнозирует, что в пятницу днем и вечером снегопад продолжится. Прекращение осадков ожидается только утром в субботу. Снегопад может продолжить влиять на ухудшение дорожной обстановки», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Также пробки могут спровоцировать посетители крупных красноярских ТРЦ, в которых сегодня вечером стартует «чёрная пятница» — день больших распродаж.

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