Красноярские медики смогут задать вопросы энергетикам

30 ноября в 14:00 в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66а) пройдет общественная встреча с потребителями.

Это мероприятие проводится в филиале регулярно. В этом году участниками встреч уже стали представители среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, садоводческих некоммерческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов.

На этот раз энергетики встретятся со специалистами медицинских учреждений и обсудят вопросы осуществления контроля электроустановок потребителей и требований, предъявляемых к ним законодательными актами.