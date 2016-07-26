МРСК Сибири провела годовое собрание акционеров и подвела итоги года

16 июня в Красноярске состоялось годовое общее собрание акционеров МРСК Сибири. Акционерам компании представили отчет по итогам прошлого года, а также рассказали о перспективных планах на 2017 и 2018 годы.

«Приятно отметить, что 2016 год и начало 2017 были особенными и значимыми периодами для деятельности нашей компании. Сменилось руководство — пришел новый генеральный директор Иванов Виталий Валерьевич. В этом году можно отметить такие значимые приоритетные направления, как обеспечение надежной работы энергосистемы и в осенне-зимний период и в целом в течение года. Безусловно реализованы значимые инвестпрограммы. Если говорить об экономическом состоянии ДЗО (дочернее независимое общество), то экономика стала более уверенной, надежной. Мы будем надеется, что эти успехи будут продолжаться реализовываться в дальнейшем и в следующем году. Определенные достижения есть по Забайкальскому краю и, безусловно, по Красноярскому краю. Приоритетным проектом сейчас является подготовка к проведению Универсиады-2019. Сейчас МРСК Сибири активно включилась в реализацию проектов по энергообеспечению объектов студенческих игр», — рассказал председатель Совета директоров ПАО МРСК Сибири Александр Фадеев.

Обсуждая итоги года в ПАО «МРСК Сибири» участники встречи отметили, что развитие электросетевого комплекса регионов Сибирского федерального округа невозможно без совместного диалога и устойчивых отношений бизнес-сообщества с представителями государственной и муниципальной власти, а также инвесторами и акционерами. Отметим, что в конце прошлого года руководство МРСК Сибири и глава Красноярского края Виктор Толоконский подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает обновление электросетевого хозяйства региона и тесное взаимодействие компании с краевыми властями по вопросам экономического развития края.

Подводя итоги работы компании, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов отметил, что соглашение с Красноярским краем позволило во многом укрепить позиции филиала «Красноярскэнерго» и выйти на новый уровень взаимодействия, как с региональным правительством, так и с потребителями.