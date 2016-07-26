МРСК Сибири провела годовое собрание акционеров и подвела итоги года

16 июня в Красноярске состоялось годовое общее собрание акционеров МРСК Сибири. Акционерам компании представили отчет по итогам прошлого года, а также рассказали о перспективных планах на 2017 и 2018 годы.
«Приятно отметить, что 2016 год и начало 2017 были особенными и значимыми периодами для деятельности нашей компании. Сменилось руководство — пришел новый генеральный директор Иванов Виталий Валерьевич. В этом году можно отметить такие значимые приоритетные направления, как обеспечение надежной работы энергосистемы и в осенне-зимний период и в целом в течение года. Безусловно реализованы значимые инвестпрограммы. Если говорить об экономическом состоянии ДЗО (дочернее независимое общество), то экономика стала более уверенной, надежной. Мы будем надеется, что эти успехи будут продолжаться реализовываться в дальнейшем и в следующем году. Определенные достижения есть по Забайкальскому краю и, безусловно, по Красноярскому краю. Приоритетным проектом сейчас является подготовка к проведению Универсиады-2019. Сейчас МРСК Сибири активно включилась в реализацию проектов по энергообеспечению объектов студенческих игр», — рассказал председатель Совета директоров ПАО МРСК Сибири Александр Фадеев.
Обсуждая итоги года в ПАО «МРСК Сибири» участники встречи отметили, что развитие электросетевого комплекса регионов Сибирского федерального округа невозможно без совместного диалога и устойчивых отношений бизнес-сообщества с представителями государственной и муниципальной власти, а также инвесторами и акционерами. Отметим, что в конце прошлого года руководство МРСК Сибири и глава Красноярского края Виктор Толоконский подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает обновление электросетевого хозяйства региона и тесное взаимодействие компании с краевыми властями по вопросам экономического развития края.
Подводя итоги работы компании, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов отметил, что соглашение с Красноярским краем позволило во многом укрепить позиции филиала «Красноярскэнерго» и выйти на новый уровень взаимодействия, как с региональным правительством, так и с потребителями.
«В целом компания начинает кратно увеличивать свои инвестиционные ресурсы. По итогам 2016 года компания отработала примерно в 5,5 млрд рублей, в 2017 году мы будем работать примерно на уровне 8 млрд рублей, в 2018 — порядка 10 млрд рублей. Если говорить о Красноярске, то здесь капиталовложения в электросетевой комплекс города феноменальные. Если в 2016 году компания потратила в городе 230 млн рублей, то до осени 2018 года мы планируем выйти на уровень порядка 4 млрд рублей. Рост составит более чем в 15 раз. Мы будем масштабно заходить на стройки в городе, масштабно заниматься реконструкцией кабельных линий, подстанций. Уже сегодня мы приступили к ряду пилотных проектов, связанных с Универсиадой, приступили к строительству подстанции „Озерная“, начинаем расшивать узлы. Красноярцы действительно увидят результат работы, здесь большая заслуга губернатора края, нам удалось достичь соглашения, которое очень серьезно повлияло на финансовую устойчивость компании — филиал „Красноярскэнерго“ за последние два года впервые вышел на прибыль», — заключил Виталий Иванов.