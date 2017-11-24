Сладкая ярмарка, поход в пещеру и бесплатная опера: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

Погода на выходных будет переменчивой. Днем в субботу синоптики обещают +2 °C и без осадков, но будет сильный ветер до 20 м/с. В воскресенье достаточно резко похолодает: с −7 °C утром до −12 °C к вечеру.

Суббота, 25 ноября, будет по-настоящему спортивной. Сразу три красноярские команды будут бороться за победу. В 13:00 на стадионе Локомотив (ул. Ленина, 90) состоится матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Красноярский «Енисей» будет играть с «Зорким» из Красногорска. Билеты можно купить на сайте клуба.



В 17:00 во дворце спорта имени Михаила Дворкина (Остров Отдыха, 15) волейбольный клуб «Енисей» сразится с командой «Факел» из Нового Уренгоя. «Факел» считается сильным и амбициозным соперникам, «Енисею» не помешает поддержка красноярцев. Купить билет, чтобы поболеть за земляков, можно на сайте клуба.



В 17:00 состоится и футбольный матч между ФК «Енисей» и ФК «Балтика» из Калининграда. Матч в рамках первенства ФНЛ пройдет в футбол-арене «Енисей» (улица Новгородская, 5 cт 7). Букмекеры прогнозируют, что победят красноярцы. Возможно, стоит убедиться в этом лично. Билеты продаются на сайте клуба.



В субботу красноярцев приглашают на благотворительную ярмарку «Сладкий ноябрь». Она пройдет с 12:00 до 19:00 на третьем этаже в ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23). Для больших и маленьких красноярцев проведут интересные мастер-классы по созданию игрушек и росписи деревянных брошек, а также танцевальные мастер-классы. А ещё будет концерт и продажа сладостей. Все собранные деньги пойдут на оплату работы нянь, которые ухаживают за детьми-сиротами в больницах.

Самое главное, что надо сделать в воскресенье, 26 ноября, — поздравить маму с праздником. Потому что в это воскресенье в России отмечается День матери.



А потом можно прогуляться на Торгашинский хребет и спуститься в пещеру Ледяная. Сбор в 10:00 на остановке наземного транспорта «Полигон». Важно одеться по погоде, взять с собой горячий чай и перекус. Если пойдете в пещеру, обязательно возьмите налобный фонарик, перчатки, одежду переодеться (такую, чтобы не жалко вымазать в глине) и резиновые сапоги. Участие бесплатное, но надо заранее зарегистрироваться по телефону +7 (983) 573-32-03. Это обязательно, иначе вас с собой не возьмут.

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Театр оперы и балеты (ул. Перенсона, 2) бесплатно покажет красноярцам оперу «Трубадур». Так в театре решили почтить память умершего Дмитрия Хворостовского. Спектакль начнется в 12:00.

Тем, кто предпочитает рок, предлагаем сходить на концерт-конкурс «Сейчас твое время». Он пройдет в музыкальном коворкинге «Волна» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 87). Перед красноярцами выступят молодые музыканты, а гости вместе с жюри решат, какая группа пройдет в следующий этап и выступит на гала-концерте. Начало в 19:00, вход свободный.

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