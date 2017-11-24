Красноярец обокрал друга и купил себе одежду

В Октябрьском районе Красноярска мужчина украл деньги у своего друга, чтобы купить себе одежду. Как пояснили в пресс-службе городской полиции, красноярец в ближайшее время предстанет перед судом и может отправиться в места лишения свободы на 5 лет.

С сообщением о краже у него 25 тыс. рублей в отдел полиции № 2 (Октябрьский район Красноярска) обратился 43-летний мужчина. Так как деньги пропали из кошелька, стражи порядка сразу начали выяснять, с кем контактировал мужчина в последнее время. Выяснилось, что накануне у него в гостях был 30-летний знакомый.

Мужчина раньше уже имел проблемы с законом, поэтому полицейские заподозрили его в краже. В ходе расследования выяснилось, что сразу после встречи с другом, он купил себе одежду. Мужчина признался, что деньги он украл — дождался, когда приятель выйдет из комнаты и вытащил купюры из кошелька.

Мужчине уже предъявили обвинение в краже. Материалы дела передали в суд с утвержденным обвинительным заключением.