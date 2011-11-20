За хитрое ограбление соседки красноярца осудили к реальному сроку

В Красноярске 30-летнего грузчика-экспедитора частной компании, который обокрал соседку по лестничной клетке, осудили к 3,5 годам колонии. Ранее мужчина уже был судим и совершил кражу в период испытательного срока.

Инцидент произошел в конце декабря 2016 года, днем, в одном из домов по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Один из соседей заметил, что входная дверь квартиры их соседки открыта, и сообщил об этом другому. Тот зашел в квартиру для проверки, а когда выходил, прикрыл дверь и сказал, что ничего подозрительного не обнаружил. Мужчины разошлись по домам, но проверявший квартиру сосед вернулся и вынес из открытой квартиры ноутбук, планшетный компьютер, плеер и жесткий диск. Хозяйка квартиры позже пояснила, что закрыла дверь на замок, но не исключила, что она могла и не захлопнуться — ранее такое уже случалось.

Украденные вещи мужчина сдал в ломбард. Задержали его в апреле 2017 года. Он дал признательные показания, написал явку с повинной, извинился перед соседкой и возместил причиненный ущерб — 26,5 тыс. рублей.

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За кражу с незаконным проникновением в жилище суд назначил мужчине 3 года и 6 месяцев колонии общего режима — с учетом частичного присоединения наказания, неотбытого по предыдущему приговору. Его адвокат просил смягчить приговор — назначить наказание, не связанное с лишением свободы (минимальное наказание по этой статье — штраф от 100 до 150 тысяч рублей). Защитник заявил, что изначально у мужчины якобы не было злого умысла, а во второй раз он зашел в соседскую квартиру, так как услышал какие-то звуки — как оказалось, там была собака. Он уверял, что умысел на кражу возник уже в квартире соседки. Но Красноярский краевой суд признал приговор справедливым и оставил его без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.