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«Губернские аптеки» представили новейшие средства реабилитации для женщин
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«Губернские аптеки» представили новейшие средства реабилитации для женщин

28 ноября 10:30
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В ассортименте «Губернских аптек» появились современные средства реабилитации для женщин, перенесших операции на груди: силиконовые, послеоперационные и текстильные протезы молочной железы, специальные бюстгальтеры, компрессионные рукава и массажеры.

Изделия помогают женщинам вернуться к обычной жизни после операции по удалению молочной железы (мастэктомии). Они улучшают качество жизни, позволяют заниматься спортом, помогают завуалировать и скорректировать послеоперационные осложнения. Кроме того, изделия способствуют психологической реабилитации.

В послеоперационный период текстильный протез и бюстгальтер не мешают заживлению швов и не травмируют кожу. Изделия рекомендуют носить до полного заживления операционного шва, в период проведения лучевой терапии и для последующего повседневного использования в домашних условиях.

«Бюстгальтеры для текстильных протезов учитывают все особенности послеоперационного периода. Они мягкие, комфортные, ткань в таких бюстгальтерах непременно „дышит“. Слегка эластичные чашки легко принимают форму и объем протеза. Фронтальная застежка — очень удобно для женщины сразу после операции. Всего две пуговицы и застежка Velcro. Женщина без посторонней помощи сама надевает и снимает бюстгальтер. В дальнейшем, когда послеоперационный период будет позади, такой бюстгальтер будет незаменим в гардеробе женщины для сна и отдыха», — уточнили в «Губернских аптеках».

После окончательного рубцевания и заживления операционной раны специалисты рекомендуют приобрести силиконовые протезы и специальные бюстгальтеры. Изделия визуально компенсируют недостающий объем и предупреждают вторичные деформации тела (нарушение осанки, искривление позвоночника, смещение внутренних органов опущение плеч и др.).

Протез молочной железы силиконовый.
Протез молочной железы силиконовый.
Протез молочной железы текстильный.
Купальники.
Бюстгальтеры для протезов.
Послеоперационные бюстгальтеры.

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Бюстгальтеры для протезов имеют ряд конструктивных особенностей:

  • высокий крой декольте скрывает рубцы и неровности;
  • завышенная вставка между чашками и широкая мягкая лента под грудью надежно фиксируют протез;
  • чашки с кармашками обеспечивают правильное размещение протеза в бюстгальтере и не доставляют дискомфорт;
  • регулируемые на спине бретели становятся более широкими с увеличением размера, являются профилактикой лимфедемы и хронического травматизма;
  • завышенная пройма скрывает дефицит тканей в подмышечной области.
  • Еще одной особенность этого белья является его универсальность: белье можно носить также для профилактики заболеваний груди.

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