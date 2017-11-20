«На страже жизни»: как устроен краевой онкодиспансер

Рак не щадит никого — ни детей, ни беременных, ни стариков. К счастью, болезнь, от которой пока нет прививки или волшебной пилюли, в регионе научились лечить с помощью передовых медицинских технологий и силами лучших врачей в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере. О том, как работает одно из ведущих медицинских учреждений Сибири — в нашем фоторепортаже.

Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского Год основания: 1945

Количество сотрудников: более 300 медсестер и 190 врачей

Направления деятельности: диагностика и плановое лечение онкологических заболеваний

Любой пациент онкоцентра начинает свой путь в поликлинике — сюда с подозрением на рак за подтверждением или опровержением диагноза взрослых отправляют из медицинских учреждений со всего края, от районов Крайнего Севера до южных окраин.

«Ежегодно через поликлинику онкоцентра проходят около 160 тыс. пациентов. Почти с каждым из них приходит один сопровождающий, поэтому реальная нагрузка на наше учреждение значительно больше», — рассказывает заведующая поликлиникой онкоцентра Светлана Покровская.

Если рак заподозрили, пациента могут направить в диагностическое отделение для дополнительного обследования. Чтобы сделать УЗИ, эндоскопию и МРТ, не нужно ехать на другой конец города — всё находится здесь же, на территории онкоцентра, но в другом корпусе.

По данным на 1 января 2017 года, на учете в онкодиспансере состоят 64 773 человека со всего края.

В бесконечных лабиринтах коридоров радиологического корпуса с его свинцовыми стенами в полтора метра и бесконечными предупреждающими табличками легко заблудиться. Здесь врачи, медсестры и физики проделывают ювелирную работу — с помощью сложнейшего оборудования борются со злокачественными опухолями.

Операционный блок онкоцентра работает как в режиме дневного стационара, так и круглосуточно — здесь готовятся и восстанавливаются после хирургического вмешательства. Как вы уже понимаете, онкоцентр занимается плановым лечением, поэтому мало кто из пациентов начинает свой путь к победе над болезнью в операционном блоке.

Говоря о лечении рака, врачи отслеживают динамику пятилетней выживаемости. Это процент пациентов, которые остаются в живых через пять лет после выявления заболевания.

Возможно, когда-нибудь эта статистика останется в прошлом, а вылечить рак будет не сложнее, чем обычную простуду. Пока же специалисты онкодиспансера ежедневно сражаются за жизнь каждого жителя края. И делают это более чем достойно.

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru

фото Алины Ковригиной