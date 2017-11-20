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«На страже жизни»: как устроен краевой онкодиспансер

«На страже жизни»: как устроен краевой онкодиспансер

Интернет-газета Newslab.ru
20.11.2017
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Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
Год основания: 1945
Количество сотрудников: более 300 медсестер и 190 врачей
Направления деятельности: диагностика и плановое лечение онкологических заболеваний

Любой пациент онкоцентра начинает свой путь в поликлинике — сюда с подозрением на рак за подтверждением или опровержением диагноза взрослых отправляют из медицинских учреждений со всего края, от районов Крайнего Севера до южных окраин.

«Ежегодно через поликлинику онкоцентра проходят около 160 тыс. пациентов. Почти с каждым из них приходит один сопровождающий, поэтому реальная нагрузка на наше учреждение значительно больше», — рассказывает заведующая поликлиникой онкоцентра Светлана Покровская.

На фото — консультативный кабинет, куда пациентам предлагают обращаться по любым вопросам. Если человеку внезапно стало плохо, сюда вызовут врача; если пациенту необходимы дорогостоящие лекарства, ему подробно расскажут об их особенностях. Пациенты по-разному принимают информацию о страшном диагнозе, поэтому в этом кабинете могут оказать и профессиональную психологическую помощь.
Пациенту, который пришел в онкоцентр впервые, не придется томиться в очереди регистратуры (пусть и электронной) — современное программное обеспечение позволяет еще на уровне районной больницы, где заподозрили онкологию, связаться с профильным медучреждением и получить маршрутный лист — пациент сразу знает дату, время приема и кабинет. Регистратура необходима лишь тем, кто придет в онкоцентр повторно.
Поликлиника переехала в новый корпус в 2016 году. Вместо тесных коридоров бывшего общежития, где с трудом могли разойтись двое, врачи и пациенты получили комфортные условия, о которых можно только мечтать — современный ремонт, просторные светлые кабинеты и комфортные условия, в которых легче работать и принимать более 60 тыс. пациентов. Стандартный кабинет онколога состоит из двух помещений — для приема и беседы с пациентом и медицинских манипуляций и осмотров.
Путь в профессию онкоуролога Дмитрия Дашанова лежал через две интернатуры и 11 лет непрерывного обучения. Ежедневно он принимает до 30 человек.
Все сотрудники онкоцентра работают в единой медицинской программе, поэтому когда пациент ступает на порог поликлиники онкоцентра, у него уже есть электронная карта — туда вносят все данные о лечении и истории болезни. На фото врач-онколог обрабатывает заявки, поступающие от непрофильных медицинских учреждений, чтобы у пациента заранее была информация о дате и месте приема.
Чтобы попасть из поликлиники в другие корпуса онкоцентра, пациенты и врачи вынуждены выходить на улицу. А вот анализы и документы летят к пункту назначения по воздуху, с помощью вакуумной почты.

Если рак заподозрили, пациента могут направить в диагностическое отделение для дополнительного обследования. Чтобы сделать УЗИ, эндоскопию и МРТ, не нужно ехать на другой конец города — всё находится здесь же, на территории онкоцентра, но в другом корпусе.

Все сотрудники онкоцентра — от поликлиники до диагностики — работают в команде, стараясь обеспечить максимально эффективное и своевременное лечение. Этап диагностики — один из самых важных.
Только через рентген в онкоцентре ежегодно проходят более 12 тыс. пациентов. На фото — аппарат магниторезонансной томографии. Метод обследования выбирают, исходя из предполагаемого диагноза — например, мягкие ткани лучше смотреть на МРТ, грудную клетку и кости — с помощью аппарата компьютерной топографии. Всего подобных исследований в год проводят более 35 тыс.
Ультразвуковые аппараты экспертного класса позволяют врачам выявлять опухоли размером от 2 мм, то есть на самых ранних стадиях.
И для пациентов, получающих химиотерапию, и для готовящихся к операции важно следить за состоянием сердца. Изменения диагностируют и на УЗИ, и в кабинете функциональной диагностики.
Один из уникальных аппаратов клинико-диагностической лаборатории онкоцентра — полностью автоматизированный анализатор для определения группы крови и резус-принадлежности. Дело в том, что большинство отделений онкоцентра совершают хирургические манипуляции, но ни одна операция не может быть начата без проверки крови (группы и резуса) и уточнения ее достаточного запаса в медицинском учреждении. Состав крови пациентов с онкологией может существенно меняться, поэтому определить группу и резус бывает непросто. Болезнь и терапия искажают всю иммунную систему организма.
Обследование молочных желез с помощью маммографа с возможностью прицельной биопсии — врач забирает кусочек ткани, чтобы определить характер новообразования — рак это или что-то другое.

По данным на 1 января 2017 года, на учете в онкодиспансере состоят 64 773 человека со всего края.

В бесконечных лабиринтах коридоров радиологического корпуса с его свинцовыми стенами в полтора метра и бесконечными предупреждающими табличками легко заблудиться. Здесь врачи, медсестры и физики проделывают ювелирную работу — с помощью сложнейшего оборудования борются со злокачественными опухолями.

Основная работа в радиологическом корпусе начинается задолго до непосредственного контакта больного с радиацией. Пациента, которому показан курс лучевой терапии, отправляют на компьютерный томограф. По результатам снимков доктор контуром выделяет область и составляет план сеансов лучевой терапии. Затем физик работает над моделью — вычисляет дозу радиации, поля и другие значения для точной работы медицинского оборудования.
От того, насколько тщательно составлена модель, напрямую зависит качество жизни пациента и итоговый результат.
Дистанционная лучевая терапия отличается от контактной тем, что аппарат находится на расстоянии от опухоли. На нее воздействуют со всех сторон, согласно составленному физиками и врачами плану лечения, стараясь минимально воздействовать на другие органы жизнедеятельности. Чтобы пациент не двигался, он фиксируется на столе. Кстати, оборудование позволяет расположить его в точности так, как он лежал во время компьютерной томографии.
Помещение, где находится аппарат, называется радиологическим каньоном — это своеобразный железобетонный мешок, в котором спрятано от внешнего мира оборудование для уничтожения раковых опухолей.
Управляют аппаратом дистанционно, из-за свинцовой стены. В распоряжении специалиста трехмерные снимки, модели и индивидуальный план лечения. Для каждого пациента его подбирают индивидуально — лучевую терапию могут сочетать с другими методами воздействия на опухоль.

Операционный блок онкоцентра работает как в режиме дневного стационара, так и круглосуточно — здесь готовятся и восстанавливаются после хирургического вмешательства. Как вы уже понимаете, онкоцентр занимается плановым лечением, поэтому мало кто из пациентов начинает свой путь к победе над болезнью в операционном блоке.

Комфортные палаты — гордость медицинского учреждения. В онкоцентре к каждому пациенту относятся именно по-человечески, что особенно важно для людей с таким диагнозом, как рак.
Кукла ребенка, икона, детский рисунок или любимая книга помогают бороться с болезнью на эмоциональном уровне. Для победы над раком нужна не только помощь врачей, но и поддержка, воля и жажда жить.
Ежегодно в 19 операционных онкоцентра проводят более 14 тыс. операций.
Чаще в онкоцентре можно встретить посетителей в компании сопровождающих — иногда это продиктовано состоянием пациента, иногда родственники приходят навестить своих близких. На первичный прием, за диагнозом, тоже приходят за руку с тем, кто поддержит, если худшие опасения подтвердятся.

Адрес: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16
Тел.: (391) 222-40-30
Сайт: onkod.krasgmu.ru

Говоря о лечении рака, врачи отслеживают динамику пятилетней выживаемости. Это процент пациентов, которые остаются в живых через пять лет после выявления заболевания.

Возможно, когда-нибудь эта статистика останется в прошлом, а вылечить рак будет не сложнее, чем обычную простуду. Пока же специалисты онкодиспансера ежедневно сражаются за жизнь каждого жителя края. И делают это более чем достойно.

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru
фото Алины Ковригиной

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