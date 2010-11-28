Полтонны макулатуры сдали на переработку красноярцы вместе с «Жилфондом»

За первую неделю экологического марафона по сбору макулатуры организованного «Жилфондом» и «Зелёной дружиной СГК» удалось собрать 525 килограммов бумаги.

Первыми ненужную бумагу принимали подразделения «Жилфонда» в Свердловском, Центральном и Железнодорожном районах. Следующими эстафету принимают Октябрьский и Кировский районы.

С 27 ноября по 2 декабря приносить ненужные журналы, старые книги, бумагу, газеты и коробки горожане могут по адресам: ул. Высотная, 23 и ул. Новая, 4. В рабочие дни принимать макулатуру будут бесплатно с 8:00 до 17:00. В субботу с 10 до 12 часов принимать старую бумажную продукцию будет организация, утилизирующая вторсырье по цене 4 рубля за килограмм.

График приёма макулатуры: