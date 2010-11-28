Полтонны макулатуры сдали на переработку красноярцы вместе с «Жилфондом»

За первую неделю экологического марафона по сбору макулатуры организованного «Жилфондом» и «Зелёной дружиной СГК» удалось собрать 525 килограммов бумаги.
Первыми ненужную бумагу принимали подразделения «Жилфонда» в Свердловском, Центральном и Железнодорожном районах. Следующими эстафету принимают Октябрьский и Кировский районы.
С 27 ноября по 2 декабря приносить ненужные журналы, старые книги, бумагу, газеты и коробки горожане могут по адресам: ул. Высотная, 23 и ул. Новая, 4. В рабочие дни принимать макулатуру будут бесплатно с 8:00 до 17:00. В субботу с 10 до 12 часов принимать старую бумажную продукцию будет организация, утилизирующая вторсырье по цене 4 рубля за килограмм.
График приёма макулатуры:
- 27 ноября — 1 декабря с 8:00 до 17:00 бесплатно; 2 декабря с 10:00 −12:00 по цене 4 рубля за кг: ул. Высотная, 23; ул. Новая, 4.
- 4-8 декабря с 8:00 до 17:00 бесплатно; 9 декабря с 10:00 −12:00 по цене 4 рубля за кг: ул. Тамбовская, 5; ул. Воронова, 39/1;
- мкр. Солнечный: ул. 60 лет образования СССР, 14, с 12:30 до 14:30.
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