Еще один красноярский спортсмен остался без Олимпийских медалей

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще одного красноярского спортсмена.

Как сообщили на официальном сайте комитета, вчера дисциплинарная комиссия рассмотрела дела скелетониста Сергея Чудинова, бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова и биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Их всех решили пожизненно отстранить от участия в Играх и лишить медалей, которые они получили на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Негодайло и Труненков принесли России золотую медаль в соревнованиях бобов-четверок, а Вилухина и Романова завоевали серебро в эстафете.

Дмитрий Труненков стал вторым красноярским спортсменом, который в результате антидопингового скандала лишился медалей, которые завоевал во время Олимпийских Игр в Сочи. 24 ноября МОК вынес решение о дисквалификации Александра Третьякова.



Дмитрий Труненков пообещал обжаловать решение МОК в Спортивном арбитражном суде. При этом он заявил агентству ТАСС, что психологически был готов к такому исходу.

Представители союза биатлонистов вступились за Ольгу Вилухину и Яну Романову. «Союз биатлонистов России намерен продолжать свою работу по защите чести и достоинства спортсменок во всех соответствующих инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж. Конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время», — пояснили в пресс-службе союза.

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