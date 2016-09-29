Красноярского скелетониста лишили олимпийских медалей и пожизненно отстранили от Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил медалей красноярского скелетониста Александра Третьякова. Об этом со ссылкой на комитет сообщило агентство ТАСС.

Сообщения о том, что чемпион Олимпиады 2014 года в Сочи Александр Третьяков оказался вовлечен в антидопинговый скандал появились в мае прошлого года. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил, что снабжал допингом 15 медалистов, в том числе и красноярского скелетониста. МОК инициировал в отношении этих спортсменов дисциплинарные дела, а в декабре международная федерация бобслея и скелетона еждународная федерация бобслея и скелетона временно отстранила Александра Третьякова от участия в соревнованиях, но в январе стало известно, что доказательств недостаточно и запрет сняли.

Накануне МОК распространила информацию о том, что российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх и лишены медалей, которые получили на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Кроме этого, комитет аннулировал результаты выступления в Сочи скелетонисток Марии Орловой (заняла 6 место) и Ольги Потылицыной (5 место), они также лишены права выступать на Олимпийских играх.

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Третьяков является бронзовым призером Олимпиады-2010, чемпионом мира (2013) и Европы (2017), а также четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств. В сезоне-2008/09 россиянин завоевал Кубок мира. В этом году Третьяков и Никитина приняли участие в двух этапах Кубка мира сезона-2017/18. В первом этапе этого состязания Александр Третьяков завоевал бронзовую награду и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Решения комиссии МОК ожидает еще один красноярец — бобслеист Дмитрий Труненков. Слушания прошли 6 ноября, но вердикт пока не огласили.

Руководитель Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что решение МОК не означает, что спортсмены прекратят выступать.

«Мы будем доказывать, что наши спортсмены „чисты“ и невиновны. Комиссия Освальда не предоставила ни одного доказательства в том, что спортсмены были причастны к нарушению антидопинговых правил. Это решение МОК никак не отразится на соревновательных планах тех же Третьякова и Никитиной. Они обязательно примут участие в этапе Кубка мира, который стартует в пятницу в канадском Уистлере», — пояснил Александр Зубков.