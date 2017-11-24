На комбинате «Волна» начали производить волнистый шифер со срезанными углами

В ООО «Комбинат „Волна“» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») усовершенствовали оборудование, необходимое для производства волнистых хризотилцементных листов со срезанными диагонально-противоположными углами.

Технология изготовления хризотилцементных изделий для кровли предполагает выпуск волнистых листов прямоугольной формы. Однако требования строительных норм и правил (МДС 12-33.2007. Методическая документация в строительстве. Кровельные работы.) предписывают при проектировании хризотилцементных кровель использовать листы только со срезанными углами. При правильной укладке и определенном расстоянии между зазорами срезанные углы перекрываются верхними изделиями.

Необходимую обрезку углов покупатели в основном выполняют сами — непосредственно при монтаже кровли. Однако с прошлого года на комбинате «Волна» начали по спецзаказам проводить заводскую предмонтажную подготовку восьмиволновых кровельных листов профиля 40/150 размером 1750и1130 мм, толщиной 5,2 и 5,8 мм. На опиловочном станке с помощью углошлифовальных машин DCG 230-D работники предприятия стали опиливать правый верхний и противоположный ему левый нижний угол листа. Такие листы можно было монтировать только в направлении справа налево.

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В этом году одному из клиентов комбината потребовались листы с углами, срезанными по другой диагонали, для монтажа на кровле слева направо. Чтобы изготовить нужную заказчику продукцию, специалисты «Волны» спроектировали и установили две дополнительные углошлифовальные машины DCG 230-D. Теперь при необходимости опытные работники участка распиловки смогут провести обрезку углов хризотилцементного листа для любого направления монтажа.