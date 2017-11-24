Укравшие печати шушенских избиркомов поджигатели отправились в колонию

В Красноярском крае суд рассмотрел дело ограбивших районную администрацию мужчин. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Материалы по теме В Шушенском трое мужчин пытались спалить администрацию

Нападение на здание, в котором находятся администрация поселка Шушенское и районная администрация, произошло 4 октября 2016 года. Около часа ночи в здание ворвались трое мужчин, которые избили сторожа и, вскрыв несколько кабинетов, похитили из них 300 тыс. рублей и 20 печатей участковых избирательных комиссий. Чтобы скрыть свое преступление, мужчины подожгли здание. Позднее выяснилось, что эти же злоумышленники совершили несколько краж в Шушенском районе в прошлом году.

Вчера дела трех поджигателей рассмотрел Шушенский районный суд и отправил их в колонию строгого режима. Один из мужчин проведет там 9 лет — его признали виновным в трех кражах, разбое, а также повреждении и хищении документов. Двое его товарищей проведут в колонии 8 и 7,5 лет.