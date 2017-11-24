«Сделано в тюрьме»: в красноярской колонии открывается магазин

ГУФСИН пригласил красноярцев на открытие магазина при колонии.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, магазин откроется 30 ноября в 14:00 в административном здании исправительной колонии 22 на ул. Парашютной, 13. Красноярцы смогут купить здесь продукцию, которую производят в колониях под брендом «Сделано в тюрьме».

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В магазине будет два зала. В одном из них собираются продавать продукты: мясную продукцию, свежую зелень, полуфабрикаты, масло и молоко, овощи, макаронные и хлебобулочные изделия. Во втором отделе представят продукцию местной швейной фабрики. По какому графику будет работать магазин, в пресс-службе пока не сообщают.

Цех по производству мясных полуфабрикатов открыли в колонии месяц назад. Здесь в день производят до 100 кг чебуреков, чебупелей (обжаренных пельменей, слепленных в форме чебуреков), блинчиков и пирожков.