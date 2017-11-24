Пьяный мужчина разгромил запасной вход в налоговую Советского района (видео)

В Красноярске задержали мужчину, который разбил двери запасного входа в налоговую инспекцию Советского района.

Инцидент произошел вчера днем на ул. 9 Мая, 69. По словам очевидцев, неизвестный мужчина сначала стучал руками по окнам налоговой инспекции, а затем взял тяжелую металлическую мусорку и разбил стекла в запертой двери запасного входа в учреждение. Очевидцы и сотрудники налоговой сразу вызвали полицию. Дебошира удалось задержать.

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Как пояснили в пресс-службе городской полиции, 39-летний мужчина свои действия объяснить не смог, так как был пьян. В полиции отметили, что мужчина не является жителем Красноярска, в краевом центре он был лишь проездом.

В его отношении полицейские возбудили три административных дела: за распитие спиртных напитков, за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, а также за мелкое хулиганство. За каждое из нарушений он заплатит штраф по 500 рублей.

Очевидцы отметили, что из-за инцидента инспекцию закрыли, хотя в помещении было много посетителей. Сегодня, 30 ноября, в России последний день, когда владельцы земли, недвижимости и транспорта могут заплатить налоги. После 1 декабря им придется заплатить штраф за просрочку платежа.