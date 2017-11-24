Названы имена лучших аппаратчиков производства Топливной компании Росатома

На базе АО «ПО «Электрохимический завод» состоялся финал дивизионального конкурса профессионального мастерства среди аппаратчиков газоразделительного производства Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». За звание «Лучший по профессии» боролись 11 мастеров предприятий разделительно-сублиматного комплекса: АО «ПО ЭХЗ», АО «СХК», АО «УЭХК» и АО «АЭХК». Конкурс среди аппаратчиков проводился в третий раз.

В этом году соревновательная часть конкурса была разделена на два этапа: участники доказывали свое мастерство и решали как теоретические, так и практические задания. Особое внимание уделили вопросам охраны труда и культуры безопасности. С теоретической частью все участники справились одинаково успешно, места в общем зачете распределились по итогам практики, где эксперты учитывали даже малейшие недочеты.

1-е место завоевал Евгений Злобин (АО «ПО ЭХЗ»), 2-е место — Виктор Истомин (АО «АЭХК»), 3-е место — Сергей Мисевро (АО «ПО ЭХЗ»). Конкурсной комиссией, которую возглавляла вице-президент по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» Наталья Собакинская, принято решение представить победителя конкурса профессионального мастерства Евгения Злобина в дивизиональной номинации на отраслевой конкурс «Человек года Росатома — 2017».

Отдельно были отмечены молодые участники конкурса, лучший результат среди которых показал представитель Ангарского электролизного химического комбината Владимир Дмитриченко.

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«Формат конкурса позволяет нам корректировать программу профессиональной подготовки сотрудников для максимального раскрытия их профессиональных и личностных качеств. Мероприятие еще раз доказало, что в Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“ трудятся действительно уникальные специалисты. Это золотой фонд отрасли, который мы должны развивать, беречь и поддерживать», — уточнила вице-президент Наталья Собакинская, отметив высокий уровень качества подготовки заданий, мастерство участников, точность и высокую корпоративную культуру членов экспертной комиссии и организаторов конкурса.