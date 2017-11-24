В «Сибирской Венеции» открылся зимний парк

В жилом комплексе «Сибирская Венеция», строящемся в 12 км от Красноярска, открылся зимний парк. На территории более 20 тысяч квадратных метров установлены елки, горки, работают каток, отели и банкетные залы.

Каждые выходные для гостей парка здесь устраиваются праздники, завершающиеся салютом. Погреться и попить горячих напитков можно в кафе, там же все праздники в русских печах будут печь пиццу. После прогулок на свежем воздухе дети и их родители могут покататься на аттракционах, расположенных в теплом детском развлекательном центре. На протяжении всех новогодних каникул для гостей зимнего парка будут выступать артисты на специально построенной сцене.

Как рассказал автор проекта «Сибирская Венеция» Алексей Подсохин, зимний парк готов вместить 4 тысячи гостей. Места для парковки автомобилей также предусмотрены.

«Здесь можно не только отдыхать во время праздников, но и встретить сам Новый год, — подчеркнул автор проекта. — Наш отель сможет принять порядка 700-800 человек. Программа праздника будет очень интересной».

«Всего же, согласно генеральному плану, в жилом комплексе «Сибирская Венеция» будет 10 детских садов, три школы, больницы — вся необходимая инфраструктура. В «Сибирской Венеции» будет проживать порядка 25 тысяч человек. Мы хотели сделать что-то принципиально новое даже на уровне России. Жить люди будут в таун-хаусах и домах на одну семью, все соседи будут знакомы друг с другом, будет тишина и спокойствие. И самое главное, человек сможет здесь самореализовываться, потому что не будет стоять в пробках и жить с режимом «черного неба», — рассказал Алексей Подсохин.

Также Подсохин поднял тему строительства микрорайона. Напомним, он располагается на территории бывшей птицефабрики, из-за чего ранее возникали слухи о небезопасности жизни здесь.

«Действительно, на протяжении трех лет мы боролись за право строить здесь жилой комплекс, — сказал Подсохин. — Сегодня нами получены все необходимые разрешительные документы. Я считаю, что просто необходимо перепрофилировать убыточные производства. Площадку можно было бросить, и таких примеров очень много. А мы, наоборот, пытаемся что-то здесь сделать. А что касается опасности для здоровья или экологии, хочу сказать следующее: отходы птицефабрики — это органика. За годы, прошедшие с момента закрытия фабрики, все уже разложилось. К примеру, посмотрите — на Взлетке целый микрорайон находится сейчас там, где раньше были нефтехранилища».

В завершение Алексей Подсохин особо подчеркнул тот факт, что при строительстве жилого комплекса не использовались средства дольщиков:

«Ни одного дольщика, ни одного вкладчика, ни одного бюджетного рубля здесь нет. Все построено на мои собственные и заемные деньги. Кроме того, мы принципиально против дольщиков. Здесь их никогда не будет».

Официальное открытие и старт продаж недвижимости в «Сибирской Венеции» должны произойти в ближайшее время. Контактный телефон для связи: 8 800 700 70 60.