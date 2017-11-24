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В «Сибирской Венеции» открылся зимний парк
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В Красноярском крае

В «Сибирской Венеции» открылся зимний парк

1 декабря 16:22
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В жилом комплексе «Сибирская Венеция», строящемся в 12 км от Красноярска, открылся зимний парк. На территории более 20 тысяч квадратных метров установлены елки, горки, работают каток, отели и банкетные залы.

Каждые выходные для гостей парка здесь устраиваются праздники, завершающиеся салютом. Погреться и попить горячих напитков можно в кафе, там же все праздники в русских печах будут печь пиццу. После прогулок на свежем воздухе дети и их родители могут покататься на аттракционах, расположенных в теплом детском развлекательном центре. На протяжении всех новогодних каникул для гостей зимнего парка будут выступать артисты на специально построенной сцене.

В зимнем парке

Как рассказал автор проекта «Сибирская Венеция» Алексей Подсохин, зимний парк готов вместить 4 тысячи гостей. Места для парковки автомобилей также предусмотрены.

«Здесь можно не только отдыхать во время праздников, но и встретить сам Новый год, — подчеркнул автор проекта. — Наш отель сможет принять порядка 700-800 человек. Программа праздника будет очень интересной».

Бассейн в отеле
Фото предоставлено «Сибирской Венецией»
Холл отеля
Фото предоставлено «Сибирской Венецией»
Холл отеля
Фото предоставлено «Сибирской Венецией»
Холл отеля
Фото предоставлено «Сибирской Венецией»

«Всего же, согласно генеральному плану, в жилом комплексе «Сибирская Венеция» будет 10 детских садов, три школы, больницы — вся необходимая инфраструктура. В «Сибирской Венеции» будет проживать порядка 25 тысяч человек. Мы хотели сделать что-то принципиально новое даже на уровне России. Жить люди будут в таун-хаусах и домах на одну семью, все соседи будут знакомы друг с другом, будет тишина и спокойствие. И самое главное, человек сможет здесь самореализовываться, потому что не будет стоять в пробках и жить с режимом «черного неба», — рассказал Алексей Подсохин.

Также Подсохин поднял тему строительства микрорайона. Напомним, он располагается на территории бывшей птицефабрики, из-за чего ранее возникали слухи о небезопасности жизни здесь.

Алексей Подсохин

«Действительно, на протяжении трех лет мы боролись за право строить здесь жилой комплекс, — сказал Подсохин. — Сегодня нами получены все необходимые разрешительные документы. Я считаю, что просто необходимо перепрофилировать убыточные производства. Площадку можно было бросить, и таких примеров очень много. А мы, наоборот, пытаемся что-то здесь сделать. А что касается опасности для здоровья или экологии, хочу сказать следующее: отходы птицефабрики — это органика. За годы, прошедшие с момента закрытия фабрики, все уже разложилось. К примеру, посмотрите — на Взлетке целый микрорайон находится сейчас там, где раньше были нефтехранилища».

В завершение Алексей Подсохин особо подчеркнул тот факт, что при строительстве жилого комплекса не использовались средства дольщиков:

«Ни одного дольщика, ни одного вкладчика, ни одного бюджетного рубля здесь нет. Все построено на мои собственные и заемные деньги. Кроме того, мы принципиально против дольщиков. Здесь их никогда не будет».

Официальное открытие и старт продаж недвижимости в «Сибирской Венеции» должны произойти в ближайшее время. Контактный телефон для связи: 8 800 700 70 60.

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