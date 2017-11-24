РУСАЛ договорился о покупке доли в К&K

РУСАЛ договорился о покупке основной доли в ООО «К&К», расположенном в Красноярском крае и являющемся одним из ведущих в мире заводов по производству легкосплавных колесных дисков по технологии литья под давлением.

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Сделка находится в стадии реализации, проводится аудит (Due Diligence) предприятия. Сделка проходит в полном соответствии с требованиями законодательства, после определения структуры сделки все документы будут предварительно направлены на согласование в соответствующие органы, включая ФАС.

В компании отмечают, что сделка будет способствовать дальнейшему росту продаж продукции с добавленной стоимостью как на территории России, так и на экспортных рынках. Все текущие контракты завода также будут сохранены и пролонгированы.