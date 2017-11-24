В Красноярске начала работу научно-популярная выставка «Город открытий»

Сегодня, 1 декабря, в Красноярске в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ открылась научно-популярная выставка «Город открытий». В течение двух дней красноярские студенты и школьники смогут окунуться в мир научных открытий и экспериментов, почувствовать себя в роли ученых, изобретателей и выбрать будущую профессию.

Организаторами центральной региональной площадки фестиваля выступают Минобнауки, краевое правительство, МГУ им. М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет и технопарк «Кванториум». Партнером фестиваля не первый год выступает компания «Норникель».

Материалы по теме Как это сделано: детский технопарк «Кванториум» Сегодня — школьник, завтра — инженер!

Дети и взрослые смогут бесплатно посетить интерактивную выставку в МВДЦ «Сибирь», которая является кульминацией фестиваля науки. В рамках экспозиции организованы лектории, уникальные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, интеллектуальные соревнования, кинопоказы (в том числе — полнокупольное кино). Свои площадки для посетителей представят вузы и предприятия региона.

Впервые в истории проведения российских фестивалей науки реализована программа «Город профессий». Она позволит старшеклассникам из Красноярска пройти профориентационный тест, получить анализ интересов и, исходя из результатов, выбрать траекторию профессионального развития прямо на выставке — интерактивный гид с рекомендациями по посещению определенных площадок.

«Нам приятно, что три года подряд фестиваль находит огромный отклик в Красноярском крае, поддержку партнера фестиваля — компании „Норникель“ и правительства края. С каждым годом интенсивно улучшается программа, огромное количество посетителей приходят на фестиваль. Мы надеемся, что с каждым годом площадка будет становиться все более интересной, масштабной и позволит нашим жителям, начиная с самых маленьких возрастов, узнавать, что такое наука, зачем ей нужно заниматься, как она меняет наше качество жизни. Наука — это очень интересно, красиво и ей нужно заниматься», — отметил заместитель проректора МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев.

«Норникель» традиционно выступает генеральным партнером и соорганизатором фестиваля NAUKA 0+. Развитие и поощрение интереса к науке, инженерным и рабочим специальностям является важным аспектом социальной политики компании. Поддержка таких масштабных проектов позволяет содействовать воспитанию поколения молодых людей, способных двигать вперед технический прогресс.

«Мы — горно-металлургическая компания, в наших производственных циклах и производственных цепочках используются разные достижения науки. Мы являемся лидерами в мире и хотим продолжать удерживать лидерские позиции. Нам важно, чтобы в мир науки и инженерии приходила молодежь, которая развивала бы технологии будущего. В этом смысле фестиваль является очень хорошим инструментом, воронкой, которой позволяет привлечь в мир науки тех ребят, которые будут готовы связать свою дальнейшую карьеру с наукой», — уточнил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.

Выставка «Город открытий» продолжит работу 2 декабря в МВДЦ «Сибирь» с 10:00 до 17:00. Вход свободный.