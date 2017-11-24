В Ужурском районе домашний тиран сломал руку заступившемуся за мать пасынку

В Ужурском районе пьяный мужчина сломал руку 7-летнему мальчику, который во время драки заступился за мать.

Как пояснили в краевом следственном управлении, 7 ноября 29-летний мужчина в компании своей 38-летней сожительницы и ее знакомой распивали спиртное. Между гражданскими супругами начался скандал, во время которого мужчина ударил женщину.

7-летний мальчик бросился на защиту матери, но злоумышленник поднял его, а затем бросил на пол. От удара ребенок получил перелом плеча.

Следователи возбудили в отношении домашнего тирана уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Для мужчины это не первое правонарушение — он уже несколько раз отбывал наказание за имущественные преступления. Сейчас он находится под стражей, свою вину признавать не хочет. Ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, следователи допрашивают свидетелей и очевидцев преступления.