Красноярские садоводы осваивают выигранные гранты

Садоводы Красноярска осваивают выделенные им из краевого бюджета средства, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

В октябре 2017 года в министерстве подвели итоги конкурсов по предоставлению грантов в форме субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, а также муниципальным образованиям края для развития данных объединений на их территории. Сегодня садоводы делятся своими впечатлениями от участия в конкурсе и рассказывают о том, на какие цели направили полученные средства.

«Наше садоводческое некоммерческое товарищество появилось более 30 лет назад. Сначала люди просто сажали картошку, постепенно стали выращивать прочие овощные культуры. А теперь заняты на своих участках круглый год. Время сейчас такое, что без огорода никуда, — говорит председатель правления СНТ „Весна“ (г. Красноярск) Василина Шушурбина. — В этом году мы остались без воды. Обратились в Красноярский союз садоводов, где нам ничем помочь не смогли. На дворе июнь месяц, огороды „горят“, а поливать их нечем. Благодаря счастливой случайности на одном из совещаний в союзе садоводов мы познакомились с сотрудниками отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства Красноярского края. Они обратили внимание на нашу проблему и предложили принять участие в конкурсе на получение гранта».

По итогам проведения конкурса садоводы получили субсидию. Сейчас в СНТ «Весна» началось строительство водозаборной скважины, чтобы у дачников всегда была вода для полива.

Председатель правления садового некоммерческого товарищества «Солнышко» (Емельяновский район) Николай Макарычев также рассказал о своих впечатлениях и поблагодарил краевую власть за оказанную помощь:

«Нашему „Солнышку“ более 30 лет. На протяжении этого времени ремонтные работы проводились за счет средств садоводов. Поэтому, услышав о конкурсе и о возможности получить государственную поддержку, мы немедленно собрали необходимые документы. Как же велика была наша радость, когда мы вошли в число победителей. На полученную субсидию в размере 801 тысячи рублей подрядчик произвел реконструкцию объектов электросетевого хозяйства: заменил опоры и провода линий электропередачи. В настоящее время ремонт завершен, а пакет отчетной документации передан в краевой минсельхоз», — рассказал он и поблагодарил краевое министерство за «важнейшую программу».

В следующем году товарищество планирует снова принять участие в конкурсе и выиграть грант на развитие водопровода.

Отметим, конкурсные мероприятия проходили по трем направлениям. Первое — получение гранта в форме субсидий муниципальными образованиями региона. Победили муниципалитеты Емельяновского района и города Железногорска. Они получили более 14 млн рублей на ремонт объектов электросетевого хозяйства.

Второе направление предполагало предоставление гранта в форме субсидий до 2 млн рублей на программу развития территории некоммерческого объединения, в том числе на строительство, реконструкцию, ремонт подъездных дорог, объектов электроснабжения, водоснабжения в пределах территории соответствующего некоммерческого объединения. В итоге 19 заявителей из 39 безвозмездно получили из краевого бюджета в общей сложности 24 млн рублей. Участки победителей находятся в Емельяновском, Березовском, Ачинском, Большеулуйском районах, а также в Красноярске, Железногорске и Зеленогорске.

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Третье направление предусматривало получение гранта до 100 тысяч рублей на приобретение оборудования, строительных материалов и изделий для проведения работ по строительству, реконструкции, ремонту дорог, объектов водоснабжения, электросетевого хозяйства в пределах садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения. Было подано 29 заявок, в результате работы конкурсной комиссии определено 15 победителей, которые в общем получили 1 млн 305 тысяч рублей. Это садоводы и огородники Иланского, Березовского, Енисейского, Манского, Емельяновского районов, а также Красноярска, Железногорска, Зеленогорска и Дивногорска.

«В ноябре 2016 года в министерстве сельского хозяйства края создан отдел по развитию садоводства, огородничества и дачного хозяйства. В настоящее время он активно реализует в нашем регионе основные направления Закона Красноярского края „О государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства“, а также весь перечень мероприятий, утвержденный краевой программой, направленной на развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», — добавил и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края — министра сельского хозяйства региона Леонид Шорохов.