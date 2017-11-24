В Тасеевском районе пенсионер незаконно срубил почти тысячу деревьев

В Тасеевском районе Красноярского края в лесничестве поймали «черного лесоруба».

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в дежурную часть обратились работники Усольского участкового лесничества, которые нашли место незаконной вырубки деревьев. Оперативники провели проверку и выяснили, что рубил лес 60-летний житель Тасеевского района.

Пенсионер не получал никаких разрешений, но в ноябре 2017 года незаконно вырубил 14 кедров, 180 елей и 709 пихт. Сумма ущерба составила более 470 тыс. рублей.

Следователи полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.