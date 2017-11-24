Сибиряков назвали самыми депрессивными и суицидальными в России

Чаще всего депрессией в России страдают в Сибирском федеральном округе — 96,6 на 100 тысяч человек, сообщает RT. Данные за 2016 год обнародовал Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

Второе и третье места занимают Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа. Самый низкий показатель — на Северном Кавказе (34,9). В остальных федеральных округах депрессии подвержены меньше, чем в среднем по России. За 2012-2016 годы заболеваемость уменьшилась на 8,5 % — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек.

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь, или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суидологии центра Борис Положий.

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Он добавил, что 90 % неизлеченных депрессий могут заканчиваться самоубийством.

По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра Бориса Казаковцева, расстройству способствуют как внешние, так и внутренние факторы: генетика, травмы и даже плохая экология (в 60 % случаев на развитие депрессии влияет именно этот фактор).

В Сибирский федеральный округ входят Красноярский, Забайкальский и Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская и Иркутская области, республики Тува, Хакасия, Бурятия и Алтай.