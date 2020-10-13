Россияне озвучили необходимый для счастья размер зарплаты

Для счастья жителям России нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос, проведенный Фондом общественного мнения. Данные исследования обнародовали «РИА Новости».

По мнению опрошенных, богатыми считаются люди, которые в среднем зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц. При этом 50 % респондентов считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека.

Материалы по теме ВЦИОМ: счастье россиян побило все рекорды

37 % заявили, что бедность делает человека хуже. Ровно столько же считают, что бедность не влияет на моральные качества человека. И только 13 % заявили, что бедность делает человека лучше.

Опрос показал, что с 2011 года на 4 % снизилось количество людей, которые считают, что в России слишком большая разница между бедными и богатыми. На 7 % уменьшилось число тех, кто считает, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. 63 % опрошенных отметили, что эта разница мешает развитию страны. По оценкам опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10 % от общего населения страны, а бедных — 61-70 %.

По данным статистиков, средняя зарплата жителей Красноярского края по итогам января-июля 2017 года составляла 39 868 рублей, а с января по июнь сумма достигала 40 035 рублей.