Оскандалившаяся красноярская гимназия заплатит 40 тысяч за падение школьницы с каната

Красноярскую гимназию № 12 «Музыки и театра» (ул. Степана Разина, 39) обязали выплатить школьнице 40 тысяч рублей компенсации морального вреда за травмы при падении с каната. За последнее время в школе, где одаренные дети углубленно изучают музыку и театральное искусство, произошел уже второй случай травмирования ребенка.
Все случилось на уроке физкультуры. Девочку допустили к канату, но преподаватель не контролировал, как она выполняла физические упражнения. В какой-то момент ученица упала и получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Это расценили как легкий вред здоровью. Но полученные травмы «на протяжении продолжительного времени причиняли несовершеннолетней нравственные страдания», подчеркни в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Суд установил, что гимназия нарушила требования федерального законодательства в области охраны здоровья несовершеннолетних и постановил взыскать в пользу пострадавшей 40 тыс. рублей.
Напомним, это не первый подобный инцидент в гимназии № 12. В прошлом году, также на уроке физкультуры, на 7-летнюю ученицу упали незакрепленные ворота для мини-футбола. Девочка получила тяжелые травмы. Позже в отношении учителя физкультуры возбудили уголовное дело, а директор гимназии покинул свой пост. Ранее эта же школа попала в поле зрения общественности и полиции по другой причине — родители нескольких детей пожаловались на то, что с них требовали деньги за дополнительные занятия.
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