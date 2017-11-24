Оскандалившаяся красноярская гимназия заплатит 40 тысяч за падение школьницы с каната

Красноярскую гимназию № 12 «Музыки и театра» (ул. Степана Разина, 39) обязали выплатить школьнице 40 тысяч рублей компенсации морального вреда за травмы при падении с каната. За последнее время в школе, где одаренные дети углубленно изучают музыку и театральное искусство, произошел уже второй случай травмирования ребенка.

Все случилось на уроке физкультуры. Девочку допустили к канату, но преподаватель не контролировал, как она выполняла физические упражнения. В какой-то момент ученица упала и получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Это расценили как легкий вред здоровью. Но полученные травмы «на протяжении продолжительного времени причиняли несовершеннолетней нравственные страдания», подчеркни в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.