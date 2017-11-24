Красноярск может получить статус столичного города

Красноярск может получить новый статус, что позволит изменить подходы к финансированию и управлению городом. Об этом журналистам 6 декабря сообщил врио губернатора Александр Усс.

Он встретился с мэром Сергеем Ерёминым и обсудил пути решения острых городских проблем. Одним из способов улучшить управление городом Усс видит повышение статуса Красноярска.

«Город всегда был в центре внимания краевых властей. Учитывая приближающуюся Универсиаду и многие накопившиеся проблемы, он всегда будет таким оставаться. Мы с Сергеем Васильевичем (Ерёминым) пришли к необходимости ускорить разработку закона о статусе Красноярска как столичного города. О чем-то конкретном пока говорить рано», — пояснил Усс.

Над законом работают и депутаты Заксобрания края, и депутаты Городского совета. Осуществление городом столичных государственных функций дает ему возможности дополнительного финансирования. Меняется и взаимодействие региональных и красноярских властей. Все это и должно быть отражено в новом законе.

На сегодняшний день подобные законы приняты в 25 субъектах Российской Федерации. Дискуссии о столичном статусе Красноярска ведутся почти 20 лет: законопроект в различных видах рассматривался трижды, начиная с 1997 года. С тех пор велась работа по разделению плюсов и минусов столичного статуса Красноярска, было достигнуто соглашение по 20 позициям, но окончательный вердикт так и не был вынесен.