Жительнице Ачинска грозит 7 лет лишения свободы за килограмм таблеток для похудения

Жительницу Ачинска уличили в контрабанде таблеток для похудения, содержащих сильнодейстующие вещества, приравненные к наркотикам.
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Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, 34-летняя жительница Ачинска в сентябре этого года через интернет заказала таблетки для похудения — запрещенный препарат, содержащий сильнодействующее вещество сибутрамин. Препараты женщина продавала и отправляла покупателям по почте.
При обыске у жительницы Ачинска нашли почти килограмм запрещенных таблеток.
Следователи полиции возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 за контрабанду сильнодействующих веществ. Ее могут наказать заключением на срок до 7 лет. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
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