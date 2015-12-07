Красноярский юрист не пришел на суд и получил премию

Красноярец отсудил премию, которой его незаконно лишил работодатель. Мужчина работал начальником юридического отдела красноярской компании.

В июне 2015 года красноярец устроился на работу в ЗАО «Северный». В марте 2017 года мужчина не присутствовал на судебном заседании, где должен был представлять интересы предприятия. За это директор объявил ему выговор и лишил ежемесячной премии. Начальник юротдела обратился в суд и потребовал невыплаченную премию.

Суд установил, что истец организовал работу юридического отдела надлежащим образом. Ему не нужно было лично присутствовать на судебном заседании, так как в нем участвовал другой сотрудник. Начальник отдела спланировал и согласовал его работу по представлению интересов предприятия, а также обеспечил всеми необходимыми документами.

В августе 2017 года Свердловский районный суд Красноярска признал незаконным приказ руководителя ЗАО «Северная» о дисциплинарной ответственности и постановил взыскать с компании 10 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Мужчина подал апелляцию и попросил взыскать невыплаченную премию, а также проценты за нарушение сроков выплаты денег. Красноярский краевой суд признал доводы истца обоснованными: дисциплинарное взыскание наложили незаконно, премии истца также лишили незаконно.

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Красноярский краевой суд постановил взыскать с работодателя в пользу бывшего сотрудника, кроме компенсации морального вреда, еще премию за месяц в размере 27,6 тыс. рублей, а также компенсацию за нарушение срока выплаты зарплаты в сумме 3,7 тыс. рублей, всего 41,3 тыс. рублей.

«27 ноября 2017 года судебное решение вступило в законную силу», — рассказала пресс-секретарь Краевого суда Наталья Мишанина.