За яму при въезде в Красноярск чиновники заплатили 160 тысяч

Красноярский автомобилист отсудил у Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) городской мэрии компенсацию материального ущерба за поврежденные в яме колеса.

Инцидент произошел весной 2016 года на ул. Глинки, при въезде в Красноярск. Водитель автомобиля Honda Orthia, двигаясь из поселка Березовка, попал в яму правыми колесами, сильно повредив их. Автомобиль пришлось эвакуировать, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 136,8 тыс. рублей.

В действиях водителя нарушений ПДД не нашли. Длина ямы составила 1,4 м, ширина — 0,6 м, глубина — 8 см. Суд выяснил, что участок дороги, на котором она образовалась, находится в муниципальной собственности Красноярска, поэтому возложил ответственность на УДИБ (эта структура департамента городского хозяйства должна содержать в порядке городские дороги).

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Железнодорожный районный суд Красноярска постановил взыскать с УДИБ в пользу водителя 136,8 тыс. рублей материального ущерба, 4,5 тыс. рублей стоимости экспертной оценки ущерба, 2,5 тыс. рублей затрат на услуги эвакуатора, 14 тыс. рублей судебных расходов на оплату услуг представителя и 3,9 тыс. рублей в счет возврата оплаченной истцом госпошлины.

«Представитель учреждения обжаловал судебное решение, считая, что авария случилась за чертой города, поэтому надлежащим ответчиком по делу является предприятие „КрайДЭО“. Проверив материалы дела и решение суда первой инстанции, Красноярский краевой суд не нашел оснований для отмены или изменения судебного акта», — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.