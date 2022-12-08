В минувшие выходные под Красноярском открылось Царство Деда Мороза — 2 и 3 декабря праздник в эко-парке «Адмирал» собрал около 500 гостей.

Добрый волшебник вместе со своими помощниками весь декабрь по субботам и воскресеньям будет принимать гостей. Детей и их родителей ждут мастер-классы, гости могут отправить письма Деду Морозу, получить памятные грамоты, прокатиться с огромной горки и посетить каток, а также — водить хоровод вокруг живой ёлки.

«Мы знали, что Царство Деда Мороза будет интересно для гостей, поэтому было принято решение, что оно должно работать и дальше — каждые выходные. Теперь каждую неделю здесь будут проходить новые мастер-классы для детей и взрослых, развлекательная программа. Неизменно красивые и яркие декорации помогут сделать потрясающие снимки на память. Кроме того, в парке установили множество ледовых фигур с подсветкой», — рассказали организаторы мероприятия.

Как отметили в эко-парке «Адмирал» , особенно красивым Царство становится с наступлением вечера, когда площадку озаряют тысячи огней.

Для гостям Царства Деда Мороза действует горячее спецпредложением: скидка 50 % на проживание в эко-парке 9 и 10 декабря. Бронирование номеров осуществляется по тел. (391) 205-00-80. Сроки проведения и условия акции уточняйте по указанному номеру телефона и на сайте.

ИНН 2464206936, ОГРН 1082468016850, организатор акции ООО «Ротекс-с»