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Вызов скорой помощи обернулся смертельным ДТП под Красноярском
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Вызов скорой помощи обернулся смертельным ДТП под Красноярском

10 декабря 12:58
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В Сухобузимском районе Красноярского края машина скорой помощи попала в ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в полиции края.

По информации полицейских, сегодня утром на 44-ом километре трассы «Миндерла — Атаманово» водитель двигавшейся на вызов скорой помощи не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота».

Тойота, в которую врезалась «скорая»
Источник: gibdd.ru
Разбившаяся машина «скорой помощи»
Источник: 24.мвд.рф
Разбившаяся машина «скорой помощи»
Источник: 24.мвд.рф

В результате ДТП 28-летний водитель машины оперативной службы погиб. Женщина-фельдшер, также направлявшаяся на вызов, и семейная пара, находившая в иномарке, госпитализированы с травмами различной тяжести.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.

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