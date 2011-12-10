Вызов скорой помощи обернулся смертельным ДТП под Красноярском

В Сухобузимском районе Красноярского края машина скорой помощи попала в ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в полиции края.

По информации полицейских, сегодня утром на 44-ом километре трассы «Миндерла — Атаманово» водитель двигавшейся на вызов скорой помощи не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота».

В результате ДТП 28-летний водитель машины оперативной службы погиб. Женщина-фельдшер, также направлявшаяся на вызов, и семейная пара, находившая в иномарке, госпитализированы с травмами различной тяжести.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.