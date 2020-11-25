«Флигель в большом городе»: во что превратился Исторический квартал Красноярска

Исторический квартал в центре Красноярска долгое время не внушал уважения — здания постройки начала XX века с виду напоминали негодные ни на что бараки, которые милосердней было бы снести, и поставить на их месте очередную многоэтажку, а то и две. Но потом все изменилось. Сегодняшний Исторический квартал еще далек от завершения, но оценить работу реставраторов можно невооруженным глазом. Мы посетили дома на улице Горького, узнали об их дальнейшей судьбе, и сравнили их внешний вид с тем, что было раньше.

Что ждет за забором?

Возрождение Исторического квартала берет начало в 2015 году, когда на на аукцион выставили несколько старинных домов в центре Красноярска. Все 10 объектов и землю вместе в начале аукциона оценили в 120 млн 378 тыс. рублей.

Тогда же, в 2015 появилась и компания «Исторический квартал», которая и занимается восстановлением домов сегодня. Изначально у компании были сложности с поиском инвесторов, но в итоге они нашлись — компания «Русал» проинвестировала восстановление 6 домов. Поэтому в 2018 году старинные усадьбы начали готовить к реставрации.

Самым непростым оказался дом на Горького, 17 — «усадьба Г.П. Некрасова», построенная в начале XX века. Некоторые краеведы сравнивают ее архитектуру с итальянскими палаццо эпохи Возрождения. Но при этом у самого дома очень непростая судьба: здесь был пожар, уничтоживший часть здания. На данный момент восстановлены галереи-веранды на втором этаже, появились исторические витые колонны.

В большей степени готовности сейчас «Дом врача Н.А. Гланца» на Горького, 11, где после национализации в 1920-х была открыта первая народная консерватория. Кроме внешних работ — установки балкона — внутри здания началась чистовая отделка. В ближайшие дни начнется выкладка керамических изразцов. Заведены все инженерные сети — вентиляция, отопление, электричество

Еще один элемент, который удалось сохранить — это наличники дома на Горького 11а, он же «флигель Н.М. Королёвой» 1904 года постройки. По проектной документации предполагалась замена, но реставраторы еще раз оценили степень сохранности. Целый месяц 4 человека с помощью специальных строительных фенов снимали слои старой краски и зачищали наличники. Они уже установлены и скоро во здании начнется внутренняя отделка.

Работами по восстановлению занимается компания «Аркада-21» — именно она выступает генеральным подрядчиком. Руководитель компании Геннадий Ибрагимов рассказал, что Исторический квартал Красноярска — самый сложный проект в его жизни, несмотря на то, что реставрацией он занимается уже 6 лет и участвовал в восстановлении исторических зданий в Енисейске. Рабочим приходилось действовать осторожно и быстро учиться на ошибках.

«Один известный реставратор как-то сказал: „Главное — не то, сколько ты сделал нового, а сколько сохранил старого“. Строителю, конечно, легче сделать новое. Но когда ты начинаешь понимать суть реставрации, ты понимаешь, насколько это важно: сохранить то, что уже было создано. Например, когда ты осматриваешь наличник с фасада здания и понимаешь — ему уже сотня лет... Я думаю, нам это понимание уже пришло», — считает Геннадий Ибрагимов.

Сейчас, по словам Ибрагимова, в домах сохранилось примерно 50% процентов того, что было раньше, остальное заменили. Там, где восстановить старое было невозможно, старались сделать точную копию — даже если речь шла об обычном бревне из стены здания.

Рабочие полностью заменили перекрытия и окна в домах: к моменту начала реставрации старые окна и перекрытия полностью сгнили. То же самое касается и ставень на окнах. Удалось даже частично отреставрировать полы в домах.

Что будет дальше?

На данный момент завершены кровельные и фасадные работы, установлены оконные проемы, восстановлены деревянные резные карнизы, выведены водостоки. Заканчивается укладка природного камня на цоколи домов. К 1 декабря завершится установка деревянных ворот и ограды между домами на улице Горького. К моменту начала реставрации этих ворот не было вообще — за время эксплуатации они пришли в негодность, сохранились лишь небольшие фрагменты. Но по архивным фото и чертежам удалось воссоздать их первоначальный облик.

После установки ворот и ограды строительный забор перед зданиями демонтируют. Реставраторы рассчитывают, что до конца декабря дома примут окончательный вид, а рабочие вплотную займутся внутренней отделкой.

«Простой работы тут нет вообще, именно поэтому она занимает столько времени. Было очень много моментов, которые требовали высочайшей квалификации реставраторов и мы очень рады, что подрядчик справился. Например, все наличники были очищены специальными фенами до основы, они были запротезированы, отшлифованы. Полностью восстановлен по историческим фотографиям и чертежам балкон в доме на Горького, 11», — рассказал Алексей Аккуратов, руководитель АО «Исторический квартал».

Изготовление одних только водоотводов для балкона заняло около месяца, говорит Аккуратов. За зиму планируется завершить внутреннюю отделку, а затем силами администрации будет сделано благоустройство пешеходной улицы Горького. На улице установят фонари и уложат дощатый тротуар, который когда был в этой части Красноярска.

По словам Алексея Аккуратова, в обновленном Историческом квартале будут офисные административные здания. А вот кафе, вопреки расхожим слухам, не планируется. Зато вполне вероятно, что в этой части города будет ярмарка — не исключено, что проведут ее перед историческими зданиями. Но куда вероятнее, что ярмарка будет в обновленном Центральном парке. К слову, говорит Аккуратов, было здорово объединить два проекта: Исторический квартал и обновленный Центральный парк. Но перед этим нужно, конечно, восстановить дома.

Завершить все работы планируется весной 2021 года. Тогда и можно будет судить в полной мере, насколько хорошо подрядчик справился со своими задачами.

Андрей Медведев специально для интернет-газеты Newslab,

фото Алины Ковригиной