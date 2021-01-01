«Главное — не терять нюх!»: как красноярцы 2021-й встречали

2020 год для всех выдался нелегким. Поэтому Новый год многие ждали, как никогда. И даже праздничные ограничения не испортили настроение красноярцам. Праздник встречали с обыкновенным весельем и размахом. Горожане накрывали столы, поздравляли близких, гуляли по переливающемуся праздничными огнями Красноярску. И, конечно же, делились своими фотокарточками в социальных сетях. Мы, в свою очередь, спешим поделиться этими радостными моментами из новогодней ночи красноярцев с вами.

В этот новый год из-за ситуации с коронавирусом на городских елках не проходили массовые гуляния, а все кафе и рестораны были закрыты. Но красноярцы не упустили возможности прогуляться по городу с близкими и полюбоваться праздничной иллюминацией.

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Массовые праздники отменили, но городские елки нарядили и поставили, как обычно.

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Фотографии на память сделать нужно обязательно!

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В праздничную ночь горожане желали всем «иметь обоняние в будущем году»! А еще подводили итоги уходящего года и ставили новые цели. Праздничный стол — обязательный атрибут праздника.

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Несмотря на все события 2020 года, горожане отмечали, что в нем было много радостных моментов. Главное — уметь их замечать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Vasilovskaya (@olgavasilovskaya)

Отмена массовых мероприятий — не такая уж беда. Встречать Новый год дома в кругу семьи — очень уютно.

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Любимые питомцы тоже принимали участие в веселье:

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