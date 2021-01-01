«Главное — не терять нюх!»: как красноярцы 2021-й встречали

В этот новый год из-за ситуации с коронавирусом на городских елках не проходили массовые гуляния, а все кафе и рестораны были закрыты. Но красноярцы не упустили возможности прогуляться по городу с близкими и полюбоваться праздничной иллюминацией.
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Массовые праздники отменили, но городские елки нарядили и поставили, как обычно.
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Фотографии на память сделать нужно обязательно!
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В праздничную ночь горожане желали всем «иметь обоняние в будущем году»! А еще подводили итоги уходящего года и ставили новые цели. Праздничный стол — обязательный атрибут праздника.
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Несмотря на все события 2020 года, горожане отмечали, что в нем было много радостных моментов. Главное — уметь их замечать.
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Отмена массовых мероприятий — не такая уж беда. Встречать Новый год дома в кругу семьи — очень уютно.
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Любимые питомцы тоже принимали участие в веселье:
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Желаем вам всего самого лучшего в наступившем году!
Ваш праздничный Newslab