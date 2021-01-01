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«Главное — не терять нюх!»: как красноярцы 2021-й встречали

«Главное — не терять нюх!»: как красноярцы 2021-й встречали

Newslab.ru
01.01.2021
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В этот новый год из-за ситуации с коронавирусом на городских елках не проходили массовые гуляния, а все кафе и рестораны были закрыты. Но красноярцы не упустили возможности прогуляться по городу с близкими и полюбоваться праздничной иллюминацией.

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Публикация от Vyacheslav (@kostyrev_s)

Массовые праздники отменили, но городские елки нарядили и поставили, как обычно.

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Публикация от Эльза Костырева (@elsa_kostyreva)

Фотографии на память сделать нужно обязательно!

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Публикация от 𝔹𝕒𝕓𝕪🔥 (@vasilisa_turman)

В праздничную ночь горожане желали всем «иметь обоняние в будущем году»! А еще подводили итоги уходящего года и ставили новые цели. Праздничный стол — обязательный атрибут праздника.

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Публикация от AV🔴⚪️ (@volk_97)

Несмотря на все события 2020 года, горожане отмечали, что в нем было много радостных моментов. Главное — уметь их замечать.

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Публикация от Olga Vasilovskaya (@olgavasilovskaya)

Отмена массовых мероприятий — не такая уж беда. Встречать Новый год дома в кругу семьи — очень уютно.

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Публикация от ВИГЕЛЬ КАТЯ (@vigelkatya)

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Публикация от Хрущева Наталья😋 (@hruschevanat800)

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Публикация от Юлия😎🔥 (@julia_hotmom)

Любимые питомцы тоже принимали участие в веселье:

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Публикация от Michail Baramovich (@mlbaramovich)

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Публикация от НАСТЕНЬКА 🖤 (@anastasiachalkina)

Желаем вам всего самого лучшего в наступившем году!

Ваш праздничный Newslab

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