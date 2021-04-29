«12 команд под апрельским небом»: в Зеленогорске прошел ветеранский турнир по мини-футболу

Не всегда самые яркие спортивные события — это турниры мирового масштаба. Иногда даже для профессионального спортсмена самые главные состязания — те, что проходили в его детстве, в родном дворе. Или, наоборот, соревнования среди великовозрастных спортсменов, у которых уже подрастают внуки. Мы побывали на таком турнире в Зеленогорске: без многотысячных трибун, но с приятной атмосферой, где все соперники уже давно стали друзьями. А вместе на поле их собрало желание отдать дань уважения человеку, когда-то вдохновившему многих зеленогорцев заниматься спортом.

Соперники, коллеги, друзья

Спорт в маленьких городах всегда обязан своим развитием энтузиастам, которые приложили все силы для популяризации физической культуры у местных жителей, и тренировкам локальных команд. Таким энтузиастом для Зеленогорска был детский тренер по футболу Алексей Барсуков — директор спортклуба ЭХЗ «Саяны», воспитавший игроков самой успешной в истории Зеленогорска команды. Его воспитанники становились участниками финальных соревнований первенства союза «Кожаный мяч». В память о выдающемся тренере в Зеленогорске в конце апреля прошел 10-ый открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов. В этом году соревнования впервые прошли под открытым небом — на стадионе «Юность».

Организаторы опасались, что капризная апрельская погода может сорвать турнир, но опасения оказались напрасными — на турнире царила теплая атмосфера, а войсковая часть № 3475 согревала всех горячим чаем и солдатской кашей. На открытии участников приветствовали председатель городского Совета депутатов Вадим Терентьев, его заместитель, начальник отдела общественных коммуникаций ЭХЗ Сергей Коржов, руководство горспорткомитета, коллеги тренера Алексея Барсукова, а также его сын и внук.

Турнир прошел в двух возрастных группах — «35+» и «45+». На поле вышли как зеленогорские команды, так и гости из Красноярска, Канска, Железногорска и Бородино — всего 12 команд.

У «молодежи» (35+) заявилось пять команд. У зеленогорских «Саян» дело сразу не задалось — и полноценный состав собрать не получилось, и с реализацией голевых моментов были проблемы. В итоге из четырех игр им удалось победить только земляков из «Ветерана» (5:0), вничью сыграли с железногорским «Октябрем» (2:2) и уступили с одинаковым счетом 0:3 «Русскому делу» (Канск) и «Лесстройинвесту» (Красноярск). В итоге — 4 очка, четвертое место.

Победителем соревнований в категории «35+» в итоге стала команда «Лесстройинвест», которая уверенно отыграла свои игры и заработала абсолютный результат — 12 очков. На втором месте — «Русское дело», набравшее 7 очков. На третьем — «Октябрь» (6 очков)



В старшей группе (45+) семь команд были разбиты на две подгруппы. В группе «А» команда «Воспитанники», одержав три победы над бородинским «Шахтером» (2:1), местными «Строителем» (2:0) и «Ветераном» (4:2), вышла сразу в полуфинал. Также из подгруппы в плей-офф попали «Шахтер» и «Ветеран».

В подгруппе «Б» получилась жаркая борьба, и в итоге сразу в полуфинал с первого места смог пробиться красноярский «Арарат», победивший со счетом 2:0 своих земляков из «ЖелДора» и сыгравший вничью с канским «Арсеналом» (0:0). Игра «Арсенала» с «ЖелДором» закончилась со счетом 1:1.

В плей-офф «Воспитанники» встретились с «Арсеналом», который одержал победу в четвертьфинале по пенальти над «Ветераном» (1:1 (3:2)). Игра получилась трудной, но «Воспитанники» смогли победить с минимальным счетом 2:0. В нижней части сетки «ЖелДор» прошел «Шахтера» (3:1), затем прошлогоднего чемпиона — «Арарат» (1:0) и финале встретился с «Воспитанниками».

Финал получился упорным, и основное время закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти только с пятого удара гости смогли одолеть зеленогорцев и победить со счетом 5:4. Для гостей это вторая победа в турнире за все годы его проведения. Первый раз «ЖелДор» побеждал на турнире в 2016 году.

Главное — это люди

Помимо успехов команд, ходе турнира также выбирали и лучших игроков, внесших самый серьезный вклад в победу. По итогам, лучшими игроками соревнований в категории «35+» признаны:

Алексей Массалыга и Зурико Папава («Лесстройинвест»),

Александр Андреев («Русское дело»)

Михаил Добрычев («Октябрь»).

В категории «45+» лучшими стали:

Сергей Мисевро, Вадим Белохонов («Воспитанники»)

Виталий Калякин, Алексей Рыбников («Арарат»)

Гурам Верулашвили («ЖелДор»)

Также специальные призы получили Юрий Колесников («Строитель»), Виктор Горин («Ветеран»), Олег Палачанин («ЖелДор») и Вадим Белохонов, которые за десять лет не пропустили ни одного турнира.

По словам главного судьи турнира Николая Батракова, неоценимую помощь в подготовке оказали генеральный спонсор — АО «ПО «Электрохимический завод», МУ «Спортивный комплекс», детский футбольно-хоккейный клуб и пивоваренный завод «Zelen».

Участники и организаторы отметили, что соревнования можно смело назвать семейными — за десять лет их проведения все собравшиеся успели стали хорошими друзьями. А это значит, что дело Алексея Барсукова по объединению людей вокруг ценностей спорта живет.

Newslab.ru

Фото: пресс-служба АО «ПО «Электрохимический завод»