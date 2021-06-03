«Каждого работника не раз выручал двухколесный друг»: зачем нужны велосипеды на ЭХЗ в Зеленогорске?

Несмотря на то, что на дворе стоит 2021 год, многие работники одной из самых технологичных промышленностей — атомной — регулярно катаются на велосипедах не только на отдыхе, но и прямо во время работы. К международному дню велосипедиста Newslab рассказывает, почему именно велосипед является незаменимым помощником для работников Электрохимического завода в Зеленогорске и откуда вообще появилась эта мода у сибирских атомщиков.

По цехам и коридорам

Говоря об атомной отрасли, всегда принято говорить о высоких технологиях, сложных химических и физических процессах, суперсовременных машинах и агрегатах. При этом мало кому в голову приходит упомянуть отнюдь не высокотехнологичное транспортное средство, которое сопровождает атомщиков с первых лет создания советского Атомного проекта — о велосипедах.

Всемирный день велосипеда учреждён в апреле 2018 года ООН, день празднования назначен на 3 июня. Резолюция ООН отмечает «уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который используется уже два столетия и является простым, недорогим, надежным, экологически чистым и приемлемым видом транспорта»

В действительности, велосипеды используют на многих современных предприятиях — в том числе таких наукоемких, как разделительные производства. Достаточно пообщаться с работниками зеленогорского ЭХЗ — и у каждого из них найдутся истории о том, как их «двухколесных друг» выручал их на работе.

Если пройтись по соединительному коридору ЭХЗ и зайти в основные цеха — велосипедисты обязательно попадутся на пути. Причем, ездят сотрудники не только на двухколесных, но и на трехколесных машинах — в народе такие называют «рикшами».

В общей сложности, на ЭХЗ сегодня используются порядка 350 велосипедов, на которых заводчане ежегодно проезжают тысячи километров. При этом, все велосипеды разные — с различными видами багажников, разной марки, расцветки и конфигурации.

Например, аппаратчик газоразделительного производства цеха обогащения урана Александр Лукьяненко только в 2021 году расстался со своим велосипедом «Урал», который он в 2003 году получил от ветерана производства, инженера-технолога Владимира Венедиктова. Велосипед верой и правдой служил Венедиктову более 20 лет, а затем почти столько же служил новому владельцу.

«За все эти годы велосипед не разу не подвел. Конечно, что-то менялось: каретка, камеры, седло... но рама точно „родная“. Вот вам советский „Знак качества“! Велосипеды помогают оперативно решать задачи, которые перед нами ставятся: сейчас мы на одном рабочем месте, а уже через 5-10 минут должен быть на другом рабочем месте, потом на третьем. А ведь только в цехе обогащения урана не один десяток коридоров и проездов. По всему заводу промышленные цеха и вспомогательные пространства — это километры и километры. Поэтому не случайно именно велосипед является лучшим транспортом для передвижения персонала и оперативной доставки небольших грузов на удаленные участки», — рассказал Александр Лукьяненко.

Забота и уход

Работники ЭХЗ заботятся о своих велосипедах, и даже приносят из дома какие-то запчасти. На предприятии за велосипедами следят специалисты по техобслуживанию — для велотранспорта даже есть отдельная инструкция, правила, места парковки и особые знаки.

Каждый квартал велотранспорт проходит техосмотр. Согласно правилам, велосипед должен быть оборудован светоотражающими элементами, номером (первые две цифры — номер цеха, далее порядковый номер), багажником, звуковым сигналом.

Скорость велосипеда ограничена 5-6 км/час, двигаться разрешается в один ряд на расстоянии не более метра от правого края. Обгонять друг друга нельзя. Любой маневр нужно предупреждать звуковым сигналом. Ездить на велосипеде можно и по дорогам промплощадки. Там действуют несколько другие правила движения, схожие с обычными ПДД. Прежде чем сесть на велосипед, его хозяева проходят инструктаж, экзамен и получают удостоверение.

Велосипедами пользуются не только линейные работники ЭХЗ, но и несколько руководителей. Например, начальник ЦОУ Михаил Балыков и начальник ЦПИ Александр Гилев. Даже работники организаций-партнеров ЭХЗ, работающие на промплощадке, могут получить велосипед в пользование.

Не только на работе

Немало работников ЭХЗ и вне завод предпочитают велосипед другим видам транспорта. Например, инженер-механик химцеха Юрий Пикалов, который еще в начале нулевых приобрел внедорожный велосипед, и в свободное от работы время катался по дорогам и горам.

Еще один фанат велоспорта — замначальника цеха химической очистки Борис Роспусков, один из «отцов-основателей» газоцентробежного производства на Электрохимическом заводе, которому уже скоро исполняется 90 лет. В свое время, его «Спутник», на котором он катался после работы, знали практически все городские велосипедисты — как туристы, так и спортсмены.

Множество наград чемпионатов России, Европы и Мира завоевал ветеран ЭХЗ Иван Юзубкин, бывший начальник отдела хранения, транспортирования и контроля спецпродукции разделительного производства. До 85 лет он был в активе сборной страны среди ветеранов — причем, не только в велоспорте, но и в конькобежном спорте.

Не одну тысячу километров по дорогам и бездорожью Хакасии, Бурятии, Алтая, Монголии и Киргизии преодолели любители велопутешествий из отдела общественных коммуникаций Дмитрий Кадочников, Анатолий Борисенко и другие.

Среди работников завода есть спортсмены практически по всем видам велоспорта — даунхилл, кросс-кантри, BMX рэйсинг, aрирайд, дерт-джампинг... Практикуется дуатлон и другие виды многоборья с использованием велосипеда.

В этом году есть возможность всем заводским и городским велосипедистам встретиться на «ТВЭЛопробеге», который пройдет в сентябре в рамках празднования 25-летия Топливной компании Росатом «ТВЭЛ». Напомним, что первый «ТВЭЛопробег» состоялся в 2011 году и тогда он собрал несколько тысяч участников во всех городах, где расположены предприятия Топливной компании.

Интернет-газета Newslab.ru

Фото Дмитрия Коновалова