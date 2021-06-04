«Мы все хотим, чтобы город был зеленым и цветущим»: как прошел весенний экомарафон «Зеленая неделя» в Красноярске

Этой весной общественное объединение «Зеленая дружина» при поддержке СГК провело свой очередной марафон «Зеленая неделя»: активисты высадили деревья на территории 10 красноярских школ, 3-х ТЭЦ и родильного дома № 4. Newslab рассказывает, как неравнодушные красноярцы высаживали деревья и сколько ярких эмоций подарил марафон жителям города.

Для школ города

В этот раз экомарафон начался с красноярской школы № 150 на Взлетке, где озеленением территории занялись учащиеся 8 «Б» класса. Для восьмиклассников эта акция — далеко не первая, поэтому они давно умеют правильно сажать, поливать и обрезать деревья.

В школе № 16 привезенные волонтерами деревья стали дополнением к яблоневому саду, который в школе разбили еще в 2007 году — согласно традиции, новые деревья сажают выпускники школы. Кроме того, за сданную макулатуру школьная библиотека получила новые книги.

В школе № 3 прошла самая массовая акция экомарафона: здесь в ряды «Зеленой дружины» вступили 100 новых участников: дошкольники, ученики школы, а также их родители, бабушки и дедушки. Высаживали деревья лучшие ученики школы со всех классов. К каждому дереву прикрепили именную табличку. Дальнейшая забота о новых деревьях — обязательное условие экомарафона, рассказал руководитель «Зеленой дружины» Артем Речицкий.

«Это наша принципиальная позиция — каждое дерево должны быть под присмотром. Поэтому так тщательно каждый год выбираются участники экомарафонов. Мы высаживаем только на тех территориях, где принимающая сторона обеспечивает наблюдение и полив», — отметил Артем Речицкий.

Помимо посадки деревьев, участники акции также сдавали макулатуру — взамен школьные библиотеки получали новые книги. Рекорд по сбору макулатуры установила в итоге школа № 151 — здесь в рамках экомарафона сдали 1 502 кг.

В весенней «Зелёной неделе»-2021 приняли участие 10 красноярских школ. Каждая школа в рамках экомарафона получила 29 саженцев яблонь, сиреней и акаций. Ухаживать за деревьями в дальнейшем будут сами ученики.



Для всех красноярских ТЭЦ

Еще в мае яблоневые появились на всех трех ТЭЦ Красноярска — озеленением их территории энергетики занимаются дважды в год. Более того, на ТЭЦ-1 даже есть свой ботанический сад, где растет более 20 видов растений и кустарников: ива Ледебура, черешчатый дуб, клен Гиналла.

На всех трех станциях, сотрудники, помимо деревьев, любят сажать на территории еще и цветы. А весной 2021 года на ТЭЦ-2 появился даже огород с грядками — растут на них огурцы, кабачки и тыквы.

Для мам и их малышей

Завершился зеленый марафон 1 июня, в Международный день защиты детей. В честь праздника на территории родильного дома № 4 волонтеры «Зеленой дружины» вместе с врачами и медсестрами высадили на территории яблоневую аллею.

«Сибирская генерирующая компания в течение нескольких лет реализует масштабную экологическую программу в области теплоснабжения. Это и модернизация Красноярской ТЭЦ-1 и замена котельных. Поддержка общественного проекта по озеленению города — это продолжение экологических инициатив компании. Мы все — жители этого города, и, конечно, хотим, чтобы Красноярск был зелёным и цветущим. Сейчас ведём диалог с общественниками по расширению границ проекта на другие города, где работают предприятия СГК», — рассказала Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК

Яблони станут украшением территории медицинского учреждения и будут радовать не только медиков, но и самих мам.

Проект «Зелёная дружина» работает при поддержке Сибирской генерирующей компании уже шестой год. С 2015 года волонтеры высадили в Красноярске более 5000 деревьев и кустарников.

Интернет-газета Newslab.ru



Фото: пресс-служба «Сибирской генерирующей компании»