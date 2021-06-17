«Без очередей и записи»: на Красноярском железнодорожном вокзале открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

В Красноярском крае с 9-го июня наметился устойчивый рост количества заболевших коронавирусом. Ежесуточный прирост составляет больше 100 человек, половина из которых — жители Красноярска. В этих условиях важно ускорить процесс вакцинации населения — в том числе и за счет внебольничных пунктов вакцинации. На одном из них побывал Newslab.

Кабинеты вакцинации от Covid-19 есть во всех поликлиниках, но, как показывает практика, ждать там приходится достаточно долго. Поэтому в краевой столице начали открываться внебольничные пункты вакцинации. Один из них заработал 17 июня на железнодорожном вокзале краевой столицы.

Прежде всего, новый пункт будет удобен для тех людей, которые пользуются городскими и пригородными электропоездами или проходят через вокзал, считают представители Красноярской железной дороги. Теперь они смогут привиться по пути на работу или на дачу.

При себе для этого необходимо иметь три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед прививкой пациентов обязательно осматривает врач. Он выясняет, есть ли у человека аллергические реакции, хронические заболевания, контактировал ли он в последнее время с больными коронавирусом или ОРВИ. После изменения давления, уровня кислорода в крови и температуры можно переходить в процедурный кабинет.

Через 21 день в этом же кабинете ставится второй компонент прививки, после чего человек получит сертификат о вакцинации от Covid-19.

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С января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Красноярск, Ачинск, Уяр, Иланская, Саянская, Ужур, Абакан и Мариинск действуют 8 стационарных прививочных пунктов. Полный курс вакцинации (два компонента) уже прошли почти 5 тыс. жителей Красноярска и пригородных населённых пунктов, прикрепленных к учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД», а также более 12,5 тыс. сотрудников магистрали.

В первую очередь прививки поставили тем, кто контактирует с большим количеством людей — работникам вокзалов, проводникам, билетным кассирам. С помощью передвижного пункта вакцинации, курсирующего по КрасЖД, на станциях магистрали прививаются специалисты, обеспечивающие непрерывное движение поездов: диспетчеры, машинисты, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты.

Интернет-газета Newslab.ru