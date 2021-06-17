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«Без очередей и записи»: на Красноярском железнодорожном вокзале открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

«Без очередей и записи»: на Красноярском железнодорожном вокзале открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

Newslab.ru
17.06.2021
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Теперь поставить прививку от коронавируса можно прямо на Красноярском ж/д вокзале

Кабинеты вакцинации от Covid-19 есть во всех поликлиниках, но, как показывает практика, ждать там приходится достаточно долго. Поэтому в краевой столице начали открываться внебольничные пункты вакцинации. Один из них заработал 17 июня на железнодорожном вокзале краевой столицы.

Медицинский пункт вокзала находится на первом этаже здания. Работает он круглосуточно, поэтому сюда можно приходить без предварительной записи в любое время
В здании вокзала уже начали размещать объявления

Прежде всего, новый пункт будет удобен для тех людей, которые пользуются городскими и пригородными электропоездами или проходят через вокзал, считают представители Красноярской железной дороги. Теперь они смогут привиться по пути на работу или на дачу.

При себе для этого необходимо иметь три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Рабочее место врача — термометр, тонометр и пульсоксиметр
Пока в медпункте работает один врач, который проводит предварительный осмотр пациентов и одна медсестра в процедурном кабинете
Холодильное оборудование позволяет сохранить вакцину в надлежащем состоянии
Достают из холодильника ее в тот момент, пока пациент заполняет документы у врача
В случае большого количества желающий получить прививку, количество медперсонала легко можно увеличить — площади медпункта это позволяют

Перед прививкой пациентов обязательно осматривает врач. Он выясняет, есть ли у человека аллергические реакции, хронические заболевания, контактировал ли он в последнее время с больными коронавирусом или ОРВИ. После изменения давления, уровня кислорода в крови и температуры можно переходить в процедурный кабинет.

Врач заполняет карту с данными из официальных документов человека, а пациенту приходится заполнять длинную анкету
После положительного заключения — в процедурный кабинет
Вакцина уже ждет
Тонкий шприц, легкая рука медсестры — больно не будет
Три дня не мочить место укола, не есть цитрусовые и не пить алкоголь. Увидимся через 21 день

Через 21 день в этом же кабинете ставится второй компонент прививки, после чего человек получит сертификат о вакцинации от Covid-19.

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С января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Красноярск, Ачинск, Уяр, Иланская, Саянская, Ужур, Абакан и Мариинск действуют 8 стационарных прививочных пунктов. Полный курс вакцинации (два компонента) уже прошли почти 5 тыс. жителей Красноярска и пригородных населённых пунктов, прикрепленных к учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД», а также более 12,5 тыс. сотрудников магистрали.

В первую очередь прививки поставили тем, кто контактирует с большим количеством людей — работникам вокзалов, проводникам, билетным кассирам. С помощью передвижного пункта вакцинации, курсирующего по КрасЖД, на станциях магистрали прививаются специалисты, обеспечивающие непрерывное движение поездов: диспетчеры, машинисты, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты.

Интернет-газета Newslab.ru

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