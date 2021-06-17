«Без очередей и записи»: на Красноярском железнодорожном вокзале открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

Кабинеты вакцинации от Covid-19 есть во всех поликлиниках, но, как показывает практика, ждать там приходится достаточно долго. Поэтому в краевой столице начали открываться внебольничные пункты вакцинации. Один из них заработал 17 июня на железнодорожном вокзале краевой столицы.
Прежде всего, новый пункт будет удобен для тех людей, которые пользуются городскими и пригородными электропоездами или проходят через вокзал, считают представители Красноярской железной дороги. Теперь они смогут привиться по пути на работу или на дачу.
При себе для этого необходимо иметь три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Перед прививкой пациентов обязательно осматривает врач. Он выясняет, есть ли у человека аллергические реакции, хронические заболевания, контактировал ли он в последнее время с больными коронавирусом или ОРВИ. После изменения давления, уровня кислорода в крови и температуры можно переходить в процедурный кабинет.
Через 21 день в этом же кабинете ставится второй компонент прививки, после чего человек получит сертификат о вакцинации от Covid-19.
С января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Красноярск, Ачинск, Уяр, Иланская, Саянская, Ужур, Абакан и Мариинск действуют 8 стационарных прививочных пунктов. Полный курс вакцинации (два компонента) уже прошли почти 5 тыс. жителей Красноярска и пригородных населённых пунктов, прикрепленных к учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД», а также более 12,5 тыс. сотрудников магистрали.
В первую очередь прививки поставили тем, кто контактирует с большим количеством людей — работникам вокзалов, проводникам, билетным кассирам. С помощью передвижного пункта вакцинации, курсирующего по КрасЖД, на станциях магистрали прививаются специалисты, обеспечивающие непрерывное движение поездов: диспетчеры, машинисты, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты.
Интернет-газета Newslab.ru