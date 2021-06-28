В Зеленогорске на спортивной площадке на набережной прошел первый (муниципальный) отборочный тур проекта «Атомный воркаут-2021». Для участия в силовом двоеборье заявились 25 зеленогорцев в старшей возрастной группе и более 20 участников в группе до 16 лет. Примечательно, что в группе молодых воркаутеров приняли участие и девушки.

С чего начинался «Атомный воркаут»? В 2017 году при финансовой поддержке Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Зеленогорске, практически во всех дворах города, были установлены 44 спортивные площадки. Затем, по инициативе администрации города, во дворах проводились спортивные праздники, где профессиональные спортсмены-инструкторы показывали упражнения на турниках и брусьях — проводили мастер-классы. И каждый желающий мог поучаствовать в соревнованиях по подтягиванию и отжиманию.

А в 2018 году при поддержке Госкорпорации «Росатом» информационный альянс «Атомные города» запустил проект «Атомный воркаут», который вовлек шесть спортивных городов атомной отрасли. В этом году воркаут пройдет в пяти городах — Сарове, Заречном (Пензенская область), Глазове, Зеленогорске и Новоуральске.

За это время в Зеленогорске образовалась большая группа любителей здорового образа жизни, которые активно занимаются силовыми упражнениями на уличных турниках. Благодаря таким энтузиастам, как Сергей Слаутин, при городском Молодежном центре начала работу секция воркаута. Примечательно, что команда Сергея постоянно пополняется новыми ребятами.

Важно, что альянсу «Атомные города» удается «наполнять» проект профессиональными спортсменами. Позитив и коммуникабельность Виталия Зуева из Подмосковья подвигла к здоровому образу жизни многих зеленогорцев и жителей других городов, где Виталий и его команда ведут пропаганду занятий спортом.

Нельзя не отметить обстановку настоящего праздника во время проведения соревнований, которую создают организаторы, — Ирина Комиссарова со своей командой из Спортивного комплекса и Молодежного центра не дают скучать ни зрителям, ни детворе, ни самим спортсменам. В этом году к традиционной площадке по сдаче норм ГТО и силовому экстриму был добавлен настоящий батут, где Стас Леонтьев терпеливо руководил прыжковым процессом.

По итогам первого отбора в группе до 16 лет лучший результат показал Александр Андреев (24 подтягивания, 32 отжимания на брусьях), второй результат у Тимофея Мезенцева (20 и 38), третий — у Виталия Альхимовича (24 и 28). Отдельно стоит отметить Алису Юношеву, которая многим пацанам утерла нос, подтянувшись 16 раз.

В старшей группе лидировал Евгений Журавлев (29 и 64), вторым стал ветеран зеленогорского спорта Михаил Диденко (29 и 60), третьим — Антон Клюкин (33 — лучший результат в подтягивании, брусья — 47). Отметим самого старшего воркаутера — директора Центра «Витязь» Радика Тухбатулина, который в свои 60+ дал фору многим молодым участникам силового двоеборья.

Второй отборочный этап в Зеленогорске запланирован на 14 августа. Попробовать свои силы сможет каждый! Победители отборочных этапов примут участие в финале, который пройдет 11 сентября в Глазове.

Фото: ЭХЗ