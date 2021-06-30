«Развитие бизнеса жизненно важно для нас»: как зеленогорскому предпринимателю помогли открыть пекарню

У небольших городов всегда есть много насущных проблем, которые нельзя решить только за счет городского бюджета: благоустройство, новые рабочие места, новые магазины и услуги для горожан. Как правило, все эти задачи помогают решать градообразующие предприятия, способные вдохнуть жизни в тихую провинцию. Например, в Зеленогорске открыли новый центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» — и первый проект местного предпринимателя не заставил себя ждать.

На пользу городу

В зеленогорском ТЦ «Форум» благодаря поддержке НКО «Фонд развития предпринимательства Зеленогорска» стартовал новый бизнес-проект «Настоящая пекарня». Событие в масштабах города на первый взгляд может показаться незначительным, но в плане положительной динамики развития предпринимательства и создания новых рабочих мест в небольшом городе он заслуживает внимания.

В мае Сергей Филимонов, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») заявил о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса в Зеленогорске и открытия нового бизнес-центра, аккумулирующего возможности краевого агентства «Мой бизнес» и Фонда развития предпринимательства Зеленогорска.

Центр «Мой бизнес» в Зеленогорске График работы:

пн — чт: с 8.30 до 17.30 (обед — 13.00–14.00) пт — с 8.30 до 17.00 (обед — 13.00–13.30)

сб — вс: выходные дни

Телефон: 8-800-234-01-24

Сайт: мойбизнес-24.рф

Email: vopros@mb24.ru

Центр открылся месяц назад, а уже в ближайшие месяцы стартует запуск сразу нескольких новых бизнес-проектов.

Так, например, проект «Настоящая пекарня» полностью соответствует принципам и философии Фонда развития предпринимательства, который был создан в городе в 2012 году благодаря соглашению Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», правительства Красноярского края и администрации Зеленогорска.

Предприниматель Максим Орлов имеет в городе хорошую репутацию, вложил значительные личные средства в проект.

Кроме того, он представил в Фонд хорошо проработанный бизнес-план — именно это стало ключевой причиной одобрения ему займа в размере 2,7 миллиона рублей под очень привлекательный процент.

Пандемия не помеха

Новый магазин-пекарня предлагает горячую выпечку только из натуральных продуктов в шаговой доступности с раннего утра до позднего вечера.

Причем франшиза, по которой работает предприниматель, требует продавать хлебобулочные изделия, приготовленные только в день продажи. Вчерашних изделий просто не должно быть. Предприниматель разработал интересную систему скидок, выбрал разумную социально ориентированную ценовую политику. Нацелен расширять бизнес и открыть в городе еще несколько точек продажи. Сейчас у него работает 15 человек, дальше планирует принимать еще работников. Все работники проходят обязательное обучение и получают полный соцпакет.

«Хочется верить, что с открытием в мае нового бизнес-центра, аккумулирующего возможности краевого агентства „Мой бизнес“ и Фонда развития предпринимательства Зеленогорска, таких проектов будет больше. В ходе моих недавних переговоров с заместителем председателя правительства Красноярского края Сергеем Верещагиным и главой города Михаилом Сперанским была достигнута договоренность рассмотреть возможность дополнительной капитализации Фонда, для расширения мер финансовой поддержки предпринимателей. Причем за счет выдачи не только займов, но и грантов — на развитие перспективных бизнесов. Эту работу мы обязательно доведем до логического конца. Потому что развитие малого и среднего бизнеса жизненно важно для Зеленогорска!», — отметил Сергей Филимонов.

Глава города, председатель правления НКО «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорска» Михаил Сперанский на церемонии открытия отметил, что, несмотря на сложности пандемии, в городе есть предприниматели, готовые создавать новые магазины и услуги.

«Открытие небольшого на первый взгляд предприятия в очередной раз доказывает, что в Зеленогорске есть меры поддержки бизнеса, и они успешные. И я уверен, что благодаря открытию в нашем городе филиала центра „Мой бизнес“ и дальнейшей системной работе Фонда таких примеров станет больше. Люди, которые заинтересованы в создании своего дела, смогут реализовать потенциал», — отметил Михаил Сперанский.

В центре «Мой бизнес» предприниматели, самозанятые и те, кто планирует начать собственное дело, в режиме «одного окна» теперь могут воспользоваться различными услугами для бизнеса, узнать обо всех федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки.

Предлагается порядка 300 услуг — получение заемных средств, поручительств по банковским кредитам и гарантиям, информационно-консультационных и консалтинговых услуги, принять участие в образовательных программах и тренингах и многое другое.

Интернет-газета Newslab

Фото: пресс-служба ЭХЗ