«Можно отработать любую нештатную ситуацию на борту»: как с помощью VR готовят экипажи гражданской авиации

Авиаперелеты всегда были самым комфортным и быстрым способом путешествовать. Однако, это ещё и самый ответственный вид пассажирских перевозок, где подготовка занимает долгие годы, а экипажи обучаются на специальных тренажёрах. Не так давно одна из российских авиакомпаний решила пойти ещё дальше — и начала использовать в обучении сотрудников технологии виртуальной реальности. Это сразу же открыло целый горизонт новых возможностей.

Впервые в России

Виртуальная реальность применяется авиакомпаниями для обучения не так уж часто. Как правило, её используют только крупные зарубежные компании. В России же первопроходцем применения виртуальной реальности стала авиакомпания NordStar, которая уже сейчас активно использует VR для дополнительной подготовки пилотов и бортпроводников. Разработка системы продолжалась около года.

Конечно, симуляторы — например, авиационные тренажеры — уже давно используются для подготовки экипажей в России. Но виртуальная реальность — это кардинально новый уровень обучения, с совершенно иной степенью реализма. Здесь с помощью трехмерной графики детально воссоздается салон Boeing 737-800 авиакомпании NordStar. По салону можно ходить, открывать двери, брать в руки самые разные предметы. Есть даже 180 анимированных пассажиров, с которыми можно взаимодействовать.

Когда обучающийся надевает шлем и берет в руки джойстики, запускается один из обучающих модулей — например, «пожар в салоне», «разгерметизация», «аварийная посадка»... Бортпроводнику необходимо мгновенно применить все инструкции и действовать быстро и четко. Скажем, при пожаре нужно надеть дымозащитный капюшон, огнеупорные перчатки, взять огнетушитель и потушить огонь на месте возгорания, после выполненных действий доложить командиру экипажа о ситуации на самолете.

В виртуальном пространстве это выглядит так

VR-платформа будет использоваться для дополнительной подготовки летного персонала авиакомпании NordStar: в качестве одного из этапов первоначального обучения, при переподготовке на тип воздушного судна Boeing 737-800, а также при проведении ежегодной аварийно-спасательной подготовки летчиков и бортпроводников. Старший инструктор-методист-бортпроводник авиакомпании NordStar Наталья Носкова рассказала, что у новой технологии есть масса преимуществ перед обычными тренировками в авиационном центре.

«Во-первых, проходить обучение таким образом можно неограниченное количество раз. Есть даже мобильная версия, которую можно загрузить на планшет или телефон, чтобы проходить обучение в любое удобное время. Во-вторых, в учебных модулях воссоздан Boeing 737-800 именно нашей авиакомпании, который мы детально снимали несколько дней — то есть, обучение адаптировано именно под нас», — рассказала Наталья Носкова.

Наталья Носкова отметила, что VR является дополнительным обучением в силу действующего законодательства, которое требует обучать экипажи на привычных, менее продвинутых тренажерах. Но в перспективе всё может измениться — когда преимущества нового подхода станут очевидны, могут измениться и требования.

«Надеюсь, в будущем виртуальная реальность займет более значительное место в программе подготовки экипажей. Привыкнуть к шлему и джойстикам можно очень быстро, а опыт, который предоставляет VR — практически бесценен», — отметила она.



Восторг и уникальные возможности

Впрочем, даже в виде дополнительной подготовки VR-система очень полезна. Начальник службы бортпроводников авиакомпании NordStar Марина Зофман рассказала, что симуляция передает даже самые тонкие нюансы — покачивание воздушного судна, звуковые и шумовые эффекты.

«Вначале испытываешь детское чувство полного восторга от реалистичности происходящего. Потом понимаешь, насколько это полезно для обучения. Я работаю в авиации 18 лет, и могу сказать, что здесь приходится учиться всю жизнь — есть тренинги, которые проходят ежегодно, раз в полгода, в ходе подготовки перед сезонной навигацией... Замечательно, когда ты учишься не по-старинке, а с помощью чего-то нового и интересного. Это дополнительный залог того, что член кабинного экипажа сможет, как заученные наизусть, повторить необходимые действия в четкой последовательности», — рассказала Марина Зофман.

Она также отметила, что многие экстремальные ситуации просто невозможно воссоздать с помощью стандартных тренажеров. Ту же процедуру пожаротушения бортпроводники изучают в специальном бункере, который кардинально отличается от салона самолёта...

В виртуальной среде можно научиться ориентироваться именно в реальной обстановке. И по действиям обучающегося сразу становится видно, какими навыками он уже владеет в совершенстве, а какие уроки ему еще нужно повторить. Это позволяет значительно повысить уровень подготовки, а значит — обеспечить безопасность воздушного судна в любой нештатной ситуации.

Интернет-газета Newslab