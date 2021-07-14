«Много зелени, старинные особняки и скейт-парк»: как сегодня выглядит Ачинск и что его ждет совсем скоро

Ачинск — небольшой промышленный город в 160 км от Красноярска. Именно там производят глинозем, который на заводе компании РУСАЛ в Красноярске становится основным сырьем для алюминия. Но примечателен город не только этим. Гуляя здесь по старому центру, словно попадаешь в другое время — есть такие местечки, где кругом сплошь старинные здания, где когда-то были купеческие лавки. Newslab побывал в самых интересных местах Ачинска и посмотрел, что старинный город сохранил, и что нового здесь появилось.

Березовая роща

Прогулку мы начали с ну очень популярного у жителей и гостей города места. Ачинцы сюда приезжают, чтобы прогуляться в березовой роще, позаниматься спортом или даже устроить свидание рядом с местной достопримечательностью — Камнем любви. Так почему именно сюда? Наверное, одна из причин в том, что роща находится на возвышении и с нее открывается панорамный вид на город.

Летом в роще проходят соревнования по воркауту, на которые приезжают спортсмены со всего Красноярского края. Но и зимой она не пустует. В холодное время года здесь катаются на лыжах ученики лыжной спортивной школы им. Г. М. Мельниковой. Словом, Березовая роща — место, которое ачинцы действительно любят и ценят.

Старый центр

Пожалуй, одно из самых интересных мест города — это Старый центр. Гуляя по нему, можно полюбоваться на архитектурные памятники конца XIX века, в числе которых здания бывших купеческих лавок. Ачинск включен в список городов, имеющих историческую и культурную ценность всероссийского значения. Конечно, многие из домов здесь нуждаются в реконструкции. Но процесс этот очень дорогостоящий и непростой, так что какое-то время придется подождать.

Ачинский драмтеатр

Нельзя не упомянуть и Ачинский драматический театр. Кстати, он был основан на базе красноярского театра им. Пушкина и до сих пор держит с ним связь. Театр активно дает спектакли и постоянно пробует новые форматы. Например, после того, как аллею рядом со зданием театра отремонтировали, актеры труппы даже стали выходить на нее с постановками.

Территорию, прилегающую к драматическому театру, благоустроили благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа». В рамках проекта «Ожившие страницы истории», реконструировали тротуары и освещение. А также установили уличную мебель, обустроили газоны и пешеходные дорожки.

Площадь перед городским ДК

До недавнего времени фонтан и сама площадь были в неухоженном состоянии. После ремонта площадь стала один из самых любимых горожанами мест для отдыха. Помимо площади и фонтана, на средства РУСАЛа отремонтировали и здание городского Дворца культуры.

Парки для всех

Парк Победы — крупнейший зеленый массив Ачинска. Сейчас в нем идет масштабный ремонт. Здесь планируют создать современное пространство для отдыха горожан всех возрастов.

Еще один популярный у горожан парк — «Троицкий». До 2014 года он был абсолютно полностью заброшен. По грантовой программе «Территория РУСАЛа» парк «Троицкий» реконструировали. В нем установили амфитеатр и сцену, и теперь в парке постоянно проходят молодежные фестивали и другие мероприятия.

Сквер Металлургов

Сквер Металлургов — новое место семейного отдыха, которое появилось также в городе благодаря финансовой поддержке РУСАЛа. Сквер стал настоящим центром притяжения для детей, молодежи и взрослых. На бывшем пустыре теперь располагаются игровые комплексы, фонтан, детские площадки, спортивные тренажеры и даже амфитеатр.

Работники Ачинского глиноземного комбината взяли личное шефство над новым сквером. Его поделили на 12 участков, которые закрепили за разными цехами комбината. Металлурги постоянно проводят здесь субботники: обустраивают цветочные клумбы, косят траву, красят лавочки, высаживают саженцы новых деревьев и др.

Медицинский центр помощи и спасения

Ачинск стал одной из семи площадок в России, где по инициативе промышленника Олега Дерипаски построили новейшие медцентры для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. В новом здании медцентра расположено 90 койко-мест. Пациентов размещают в изолированных боксах с индивидуальными входами.

Ачинский глиноземный комбинат

АГК — одно из крупнейших глиноземных предприятий в России. Оно вошло в состав РУСАЛа в 2000 году. Комбинат вкладывает большие средства в модернизацию производства. Например, только в 2020 году предприятие инвестировало 3 млрд рублей в мероприятия по улучшению технологических процессов, обновлению газоочистного и энергетического оборудования.

Также комбинат регулярно выделяет средства на развитие городской инфраструктуры, закупку оборудования для школ и учреждений культуры, обустройство новых общественных пространств. В 2021 году АГК выделит на благоустройство Ачинска рекордную сумму — более 100 млн рублей.

Ачинск — это небольшой промышленный городок, в котором, тем не менее, есть на что посмотреть и куда сходить. Ремонты, конечно, кое-где этим прогулкам мешают, но в то же время и показывают: город живет и развивается. А уже сейчас ачинцам есть, за что любить свой город, о котором они все вместе заботятся. А вы бывали в Ачинске? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!

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