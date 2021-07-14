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«Много зелени, старинные особняки и скейт-парк»: как сегодня выглядит Ачинск и что его ждет совсем скоро

«Много зелени, старинные особняки и скейт-парк»: как сегодня выглядит Ачинск и что его ждет совсем скоро

Newslab.ru
14.07.2021
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Березовая роща

Прогулку мы начали с ну очень популярного у жителей и гостей города места. Ачинцы сюда приезжают, чтобы прогуляться в березовой роще, позаниматься спортом или даже устроить свидание рядом с местной достопримечательностью — Камнем любви. Так почему именно сюда? Наверное, одна из причин в том, что роща находится на возвышении и с нее открывается панорамный вид на город.

Нужно лишь немного пройти...
...и можно любоваться видом на город
Отсюда хорошо видно, что в Ачинске частный сектор тесно соседствует с многоквартирными домами
В отдалении — шламовые карты. Если говорить просто, то это складированные отходы, которые остаются после добычи известняка. В следующие несколько лет АГК (Ачинский глиноземный комбинат) планирует завершить их озеленение. Проделанную работу можно увидеть невооруженным глазом.

Летом в роще проходят соревнования по воркауту, на которые приезжают спортсмены со всего Красноярского края. Но и зимой она не пустует. В холодное время года здесь катаются на лыжах ученики лыжной спортивной школы им. Г. М. Мельниковой. Словом, Березовая роща — место, которое ачинцы действительно любят и ценят.

Старый центр

Пожалуй, одно из самых интересных мест города — это Старый центр. Гуляя по нему, можно полюбоваться на архитектурные памятники конца XIX века, в числе которых здания бывших купеческих лавок. Ачинск включен в список городов, имеющих историческую и культурную ценность всероссийского значения. Конечно, многие из домов здесь нуждаются в реконструкции. Но процесс этот очень дорогостоящий и непростой, так что какое-то время придется подождать.

Застройка начала XX века
Пропитано духом того времени
Креатив работников музея
Здание Ачинского краеведческого музея имени Д. С. Каргаполова — архитектурный памятник
В Ачинске есть и кирпичные, и деревянные старинные дома. А еще есть комбинированные. Первый этаж у таких зданий каменный, а второй — деревянный
Одно из здание, имеющих свою историю. Это усадьба купца Максимова, который когда-то жил в Ачинске. Сын Максимова Дмитрий когда-то полюбил простую учительницу. Та ответила ему взаимностью. Однако отец Дмитрия был против их отношений: влюблённые имели разные социальные статусы и материальное положение. Закончилась история трагично: Дмитрий застрелили сначала возлюбленную, а затем — себя. Вот такие вот ачинские Ромео и Джульетта

Ачинский драмтеатр

Нельзя не упомянуть и Ачинский драматический театр. Кстати, он был основан на базе красноярского театра им. Пушкина и до сих пор держит с ним связь. Театр активно дает спектакли и постоянно пробует новые форматы. Например, после того, как аллею рядом со зданием театра отремонтировали, актеры труппы даже стали выходить на нее с постановками.

Теперь ачинцы перед походом в театр могут прогуляться по недавно отремонтированной аллее
Порядок поддерживают трудовые отряды старшеклассников
На одной из лавочек аллеи установили скульптуру гимназистки. Среди ачинцев ходит легенда о том, что ночью она пересаживается с лавочки на лавочки. Вот такая вот мистика... Кстати, собачка тоже имеет свою историю Дело в том, что в свое время в театре жила такая же. И непросто жила, а даже участвовала в спектаклях.

Территорию, прилегающую к драматическому театру, благоустроили благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа». В рамках проекта «Ожившие страницы истории», реконструировали тротуары и освещение. А также установили уличную мебель, обустроили газоны и пешеходные дорожки.

Площадь перед городским ДК

До недавнего времени фонтан и сама площадь были в неухоженном состоянии. После ремонта площадь стала один из самых любимых горожанами мест для отдыха. Помимо площади и фонтана, на средства РУСАЛа отремонтировали и здание городского Дворца культуры.

Отремонтированная площадь перед городским ДК
Фонтан на площади безумно популярен среди детей
Малыши так и вовсе в восторге

Парки для всех

Парк Победы — крупнейший зеленый массив Ачинска. Сейчас в нем идет масштабный ремонт. Здесь планируют создать современное пространство для отдыха горожан всех возрастов.

Еще один популярный у горожан парк — «Троицкий». До 2014 года он был абсолютно полностью заброшен. По грантовой программе «Территория РУСАЛа» парк «Троицкий» реконструировали. В нем установили амфитеатр и сцену, и теперь в парке постоянно проходят молодежные фестивали и другие мероприятия.

Среди жителей парк пользуется популярностью. Даже во время ремонта здесь достаточно много людей. Оградительные ленты их не смущают.
В ожидании открытия обновленного парка все: и взрослые...
...и дети
Первый этап обновления парка завершился в 2017 году. Вклад РУСАЛа тогда составил 13,5 млн. рублей.
В 2021-2022 годах РУСАЛ вложит в реконструкцию парка 50 млн. рублей.
А это парк «Троицкий». За порядком здесь следят волонтеры, среди которых много школьников.
Рядом с парком находится молодежный центр «Сибирь». Ребята, посещающие центр, устраивают в парке самые разные мероприятия.

Сквер Металлургов

Сквер Металлургов — новое место семейного отдыха, которое появилось также в городе благодаря финансовой поддержке РУСАЛа. Сквер стал настоящим центром притяжения для детей, молодежи и взрослых. На бывшем пустыре теперь располагаются игровые комплексы, фонтан, детские площадки, спортивные тренажеры и даже амфитеатр.

Вот такой вот уютный сквер. Здесь есть все для отдыха...
много скамеек
детская площадка
Скейт-парк
С ветерком...
И даже фонтан. Правда горожане так и норовят туда что-нибудь запустить. В последний раз они поселили в нем живую рыбку...
Не обходится и без вандалов. Из-за них в сквере постоянно приходится что-то ремонтировать

Работники Ачинского глиноземного комбината взяли личное шефство над новым сквером. Его поделили на 12 участков, которые закрепили за разными цехами комбината. Металлурги постоянно проводят здесь субботники: обустраивают цветочные клумбы, косят траву, красят лавочки, высаживают саженцы новых деревьев и др.

Медицинский центр помощи и спасения

Ачинск стал одной из семи площадок в России, где по инициативе промышленника Олега Дерипаски построили новейшие медцентры для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. В новом здании медцентра расположено 90 койко-мест. Пациентов размещают в изолированных боксах с индивидуальными входами.

В новом здании медицинского центра помощи и спасения расположились приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии
Обустраивать территорию помогают металлурги
У Центра есть своя собственная кислородная станция

Ачинский глиноземный комбинат

АГК — одно из крупнейших глиноземных предприятий в России. Оно вошло в состав РУСАЛа в 2000 году. Комбинат вкладывает большие средства в модернизацию производства. Например, только в 2020 году предприятие инвестировало 3 млрд рублей в мероприятия по улучшению технологических процессов, обновлению газоочистного и энергетического оборудования.

Мазульский известняковый рудник, расположенный в нескольких километрах от АГК
Здесь добывает известняк, служащий сырьем при производстве глинозема
При помощи большегрузных самосвалов известняк доставляется на производство

Также комбинат регулярно выделяет средства на развитие городской инфраструктуры, закупку оборудования для школ и учреждений культуры, обустройство новых общественных пространств. В 2021 году АГК выделит на благоустройство Ачинска рекордную сумму — более 100 млн рублей.

Ачинск — это небольшой промышленный городок, в котором, тем не менее, есть на что посмотреть и куда сходить. Ремонты, конечно, кое-где этим прогулкам мешают, но в то же время и показывают: город живет и развивается. А уже сейчас ачинцам есть, за что любить свой город, о котором они все вместе заботятся. А вы бывали в Ачинске? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!

Интернет-газета Newslab

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